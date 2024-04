CE verifica magazinele online din Romania

Comisia Europeana (CE) a verificat 11 magazine online din Romania care vand produse electronice si a anuntat ca sase dintre ele vor fi investigate suplimentar, deoarece prezinta consumatorilor date incomplete sau inselatoare, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de executivul european, transmite NewsIn.

Reprezentantii Bruxelles-ului au verificat 369 de site-uri care comercializeaza sase dintre produsele electronice cel mai des solicitate de cumparatori - aparate foto digitale, telefoane mobile, playere, DVD-uri, echipamente IT si console de jocuri - si au identificat ca in cazul a 203 dintre ele (55%) sunt necesare investigatii suplimentare, potrivit unei anchete derulate in cadrul a 26 de state membre (cu exceptia Slovaciei) si in Norvegia si Islanda.



Astfel, potrivit anchetei, mai bine de jumatate din paginile de internet verificate cuprindeau nereguli legate de legislatia europeana in domeniul protectiei consumatorilor. Este vorba de informatii insuficiente sau inselatoare despre drepturile consumatorilor (66% dintre site-urile cu probleme), despre pretul final de vanzare (45%) sau despre adresa de contact a vanzatorului (33%).



Cele mai putine nereguli au fost identificate la site-urile din Bulgaria (0 din 12), Austria (0 din 10) si Slovenia (0 din 10), iar cele mai multe in Cipru (12 din 12) si Ungaria (10 din 10).



"Este o problema la nivel european, care necesita o solutie europeana. Va fi nevoie de un volum mare de munca in perioada urmatoare pentru a rezolva problemele din acest sector", a declarat comisarul european pentru drepturile consumatorilor, Megleva Kuneva.



CE a anuntat ca va cere autoritatilor nationale de protectia consumatorilor din tarile UE sa contacteze vanzatorii la care s-au inregistrat asemenea nereguli. Acestia vor trebui sa ofere clarificari sau sa corecteze problemele identificate, in caz contrar riscand amenzi sau inchiderea site-urilor.

Rezultatele celei de-a doua etape de investigare vor fi prezentate de CE la jumatatea anului viitor.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro