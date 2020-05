StudentPath, platforma online care transforma studentul simplu in candidatul ideal

Platforma va fi lansata in curand si prin intermediul acesteia, studentii sau absolventii inscrisi au posibilitatea sa se dezvolte, sa devina candidatii ideali pentru domeniul ales, iar in final, sa aplice la locurile de munca adaugate de companii.Ideea startup-ului a pornit de la o discutie purtata de catre cei 2 fondatori cu privire la procesul de recrutare si dificultatile intampinate de candidati pentru a ajunge pe pozitia mult visata. In urma efectuarii unui chestionar, utilitatea platformei a fost confirmata, intrucat peste 60% dintre studentii care au raspuns intrebarilor afirma ca nu pot aplica la un internship sau loc de munca din cauza faptului ca nu stiu ce platforme sa foloseasca pentru a le identifica, nu detin cunostintele teoretice necesare sau un CV care sa-i puna in valoare.Totodata, StudentPath a fost creat si pentru a raspunde problemei cu care se confrunta cele mai multe dintre companiile in cadrul carora cei 2 fondatori au activat: recrutarea candidatilor de calitate, pregatiti si dornici sa se dezvolte si sa contribuie la succesul afacerii pe care o reprezinta.Inainte de a aplica la locul de munca dorit, studentii trec printr-un proces complex de pregatire: crearea contului, stabilirea pozitiei dorite, urmand apoi sa primeasca recomandari cu privire la cursurile pe care trebuie sa le finalizeze pentru a detine cunostintele necesare. In faza finala, studentii trec printr-un proces de verificare. Conturile studentilor nu vor fi vizibile decat in momentul in care acestia indeplinesc toate criteriile care definesc candidatii ideali.In ceea ce priveste companiile, StudentPath le ofera posibilitatea sa-si creeze un profil bazat pe beneficiile unice oferite angajatilor, reusind astfel sa se diferentieze de competitori. Dupa listarea locurilor de munca deschise, acestea pot alege candidatii cu cel mai mare potential dintre cei care au trecut de procesul de pregatire si verificare. Totodata, companiile vor fi notificate atunci cand un candidat de top a trecut de procesul riguros de invatare si validare, fiind disponibili recrutarii.Din cauza pandemiei de coronavirus, companiile nu pot recruta candidatii de care au nevoie pentru ocuparea posturilor vacante. Totusi, dupa depasirea acesteia, companiile isi pot crea un cont pe platforma StudentPath pentru a identifica candidati valorosi.Pana in momentul de fata, cei 1871 de studenti inscrisi pe platforma urmeaza sa fie contactati de indata ce versiunea finala a acesteia va fi lansata, insa planurile de viitor ale celor 2 fondatori sunt de-a dreptul ambitioase. Numarul la care isi doresc sa ajunga pana la finalul anului este de 10000 de candidati, sa incheie parteneriate cu cele mai renumite institutii si asociatii din domeniul educational, sa publice cursuri din cat mai multe domenii de activitate si sa organizeze evenimente dedicate exclusiv studentilor pentru a asigura contactul cu potentialii angajatori. Crearea unei aplicatii, precum si traducerea platformei in alte limbi de circulatie internationala reprezinta alte obiective la care se lucreaza, avand ca scop final raspandirea si imbunatatirea procesului de pregatire al candidatilor inscrisi.Drumul de la studentie la angajare este unul extrem de dificil, in special pentru studentii care se tem sa faca un prim pas in aceasta directie. Platforma StudentPath nu trebuie privita doar ca o platforma de recrutare, ci ca un mediu in care studentii sau absolventii care nu au avut contact cu piata muncii gasesc sprijin, indrumare si resurse pentru indeplinirea idealurilor profesionale.