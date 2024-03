Cum a ajuns blogger ambasadorul Marii Britanii in Romania

Blogul si social media sunt unelte indispensabile oricarui diplomat, fara de care acesta nu-si indeplineste jobul, a declarat, in cadrul Webstock, ambasadorul Marii Britanii, Martin Harris.

Martin Harris este blogger de aproximativ doi ani si spune ca a fost surprins ca in momentul debutului sau in mediul online niciun ambasador strain din Romania nu avea blog. "Chiar si astazi situatia este aceeasi", spune el.

Ambasadorul afirma ca a identificat trei tipuri de audiente, pe care le atinge prin intermediul blogului si retelelor sociale.

"Prima audienta este comunitatea britanica, careia i se adreseaza blogul meu. Majoritatea britanicilor cred ca ambasadorul si ambasada cheltuie bani degeaba, pe petreceri si bautura. Blogul este o metoda importanta pentru conversatia cu comunitatea britanica, pentru a explica ce fac, pe ce se concentreaza ambasada, ce activitati desfasuram in Romania", a spus Martin Harris.

"Spre exemplu, saptamana aceasta am scris despre Eurocopter, unde am plasat

o comanda foarte importanta".

Diplomatul afirma ca blogul este o unealta importanta pentru a transmite mesaje publice mediului politic din Romania.

"Am scris si despre Parlamentul Romaniei, care trebuie sa-si schimbe regulile, pentru a lupta mai eficient impotriva coruptiei".

Facebook, pe de alta parte, este o platforma ideala pentru a-i convinge pe cetatenii britanici sa vina sa se inregistreze la ambasada Marii Britanii.

E foarte important pentru noi, daca exista vreo situatie de urgenta, un cutremur, sa putem aduna informatii in mod rapid si sa le comunicam ce trebuie facut. Cel mai eficient mod este prin intermediul Facebook si Twitter", spune Martin Harris.

Ads

A doua audienta a blogului lui Martin Harris sunt liderii romani, politicienii si oamenii de afaceri. "Mesajele pe care vreau sa le transmit pot fi scrise si in mod public. Spre exemplu, in criza din vara asta (n.r. referendumul de demitere a lui Traian Basescu), blogul a avut un rol foarte important. Am scris despre respectarea Constitutiei. Am pus asta pe blog, unde e clar si public".

"Daca vizitez companiile britanice sau institutiile publice romanesti, pot vorbi despre asta pe blog".

A treia audienta sunt cetatenii romani. Diplomatul a spus ca in Romania exista o comunitate foarte mare pe Facebook, de care ambasada nu poate sa nu tina cont.

"Exista o situatie extraordinara in Romania, cu cinci milioane de utilizatori pe Facebook. De ce nu ne-am angaja, ca diplomati, intr-o conversatie cu o asemenea audienta?".

"Daca nu am urmari ce se intampla in social media, noi, ca diplomati, nu ne-am face jobul cum trebuie", a conchis ambasadorul.

Ads