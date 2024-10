Cine navigheaza pe Internet in Romania

Barbatii, tinerii, persoanele din mediul rural si cele cu studii superioare sunt categoriile care utilizeaza cel mai mult Internetul, in contextul in care procentul utilizatorilor din Romania a crescut cu 8,4% in 2012 fata de 2010.

Astfel, 48.7% dintre romani au fost utilizatori de Internet in 2012, ritmul de crestere fiind mai rapid, in special, la categoriile care utilizeaza mai putin internetul, se arata intr-un studiu al GfK Romania.

Daca aproximativ 50% dintre barbati si putin peste 47% dintre femei au utilizat internetul in 2012, numarul barbatilor utilizatori a crescut cu 7.7% comparativ cu 2010, pe cand cel al femeilor a inregistrat o crestere de 9,3%.

Si mediul rural inregistreaza o dinamica buna, cu o crestere mai mare in 2012 fata de 2010 - cu aproximativ 11% mai multe persoane au apelat la acest canal de comunicare anul trecut, atingand 33% din populatia rurala.

In ceea ce priveste mediul urban, 61% dintre oraseni au utilizat Internetul in 2012, in crestere cu 6.7% fata de 2010. Cea mai mare penetrare este in Bucuresti, unde 68% dintre persoanele cu varsta de peste 15 ani acceseaza acest mediu.

Internetul este foarte agreat de tineri. Aproximativ 83% dintre persoanele cu varsta intre 15-24 ani il folosesc, 71% dintre cei intre 25 si 34 ani si 62% dintre cei intre 35 si 44 ani.

Este interesant de semnalat faptul ca cel mai mult utilizarea Internetului a crescut in randul persoanelor mature, 35-44 ani (mai mult cu 15% comparativ cu 2010). O crestere semnificativa, de aproximativ 8%, se remarca si pentru intervalul de varsta 45-54 ani.

Referitor la educatie, studiul arata ca 89% dintre persoanele cu educatie superioara si 52% dintre persoanele cu educatie medie sunt utilizatoare de internet.

"Internautii deja nu mai reprezinta un target de nisa. Multe companii isi regandesc business-ul, construind strategii de abordare a consumatorului digital", apreciaza Traian Nastase, Online Project Manager GfK Romania.

