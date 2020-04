Platforma Mall Taranesc se lanseaza pe mobil

Aplicatia de mobil isi propune sa faciliteze astfel contactul intre micii producatori locali si familiile care locuiesc in orase, in special in contextul pandemiei actuale.Pana in prezent, Mall Taranesc include peste 1.300 de mici producatori agricoli, care se folosesc de platforma pentru a isi putea vinde produsele, precizeaza creatorii aplicatiei."Platforma isi propune sa dezvolte un ecosistem in care micul gospodar sau micul antreprenor din mediul rural sa poata gasi solutii pentru a ajunge pe mesele clientilor. Dupa lansarea Hartii Gospodarilor, componenta care da o dimensiune geografica reala clara, site-ul Mall Taranesc vine sa completeze profilul gospodariei si sa genereze un mecanism de interactiune intre cei ce doresc sa vanda si cei ce doresc sa cumpere", se precizeaza in comunicat.Platforma permite introducerea de catre producatori a certificatelor de producator, autorizatii sanitar-veterinare, certificate eco/bio si alte certificate.Aplicatia de mobil permite plata cu cardul de catre clienti.Platforma pune la dispozitia producatorilor participanti posibilitatea de a chema direct din aplicatie curierul pentru livrarea produselor, potrivit comunicatului.