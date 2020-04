Kaspersky: Telemunca scoate la iveala potentiale riscuri cibernetice, precum ransomeware, infectii malware si spionaj corporativ

"In timp ce munca de la distanta aduce, de obicei, o multime de avantaje - de la un program mai flexibil, la o crestere a atasamentului fata de organizatie, ca angajator, pentru generatia Z - trebuie luate in considerare intotdeauna masuri suplimentare de securitate, iar in mijlocul acestui transfer brusc de la birou, acasa, nu este usor pentru organizatii sa tina seama de toate riscurile implicate. Odata ce un dispozitiv corporativ este dus in afara infrastructurii retelei unei companii si este conectat la alte retele si la Wi-Fi, riscurile cresc dramatic. Ransomeware-ul, infectiile malware si spionajul corporativ sunt printre amenintarile care trebuie luate in considerare in orice moment, dar mai ales, in cazul lucrului de la distanta, pentru ca o conexiune nesigura Wi-Fi, 4G sau 5G aplifica riscul de infectie", subliniaza specialistii.Conform Kaspersky, alte riscuri includ utilizarea dispozitivelor personale in scopuri de munca, proces care poate, mai degraba, sa aiba loc in conditii de lucru la distanta.In acest context, expertii evidentiaza faptul ca abordarea BYOD - "aduceti propriul dispozitiv", care permite angajatilor sa-si foloseasca propriile dispozitive la locul de munca, a fost adoptata de multe companii, ceea ce le-a adus riscuri suplimentare."Phishing-ul prin intermediul site-urilor generaliste poate afecta cu usurinta dispozitivele si, de asemenea, dispozitivele personale au de multe ori software depasit - cu potentiale vulnerabilitati expuse. In cele din urma, descentralizarea controlului IT si dificultatile in urmarirea si securizarea dispozitivelor fac in asa fel incat sistemele de securitate sa fie si mai vulnerabile", precizeaza sursa citata.Pe lista sfaturilor pe care specialistii in securitate cibernetica le au pentru a ajuta companiile sa isi puna la punct securitatea IT se afla: sa se asigure ca angajatii au tot ce le trebuie pentru a-si desfasura munca in siguranta, de acasa, si ca stiu la cine sa apeleze in cazul in care intampina probleme de IT sau de securitate; sa ofere angajatilor o instruire de baza in ceea ce priveste securitatea cibernetica; sa ia masuri de protectie a datelor (protectia prin parole la pornire, criptarea dispozitivelor si backup integral al datelor), sa se asigure ca toate dispozitivele, software-ul, aplicatiile si serviciile sunt actualizate si cu update-uri regulate; sa instaleze o solutie antivirus fiabila, inclusiv pe dispozitivele mobile, precum si activarea firewall-ul; verificarea cu atentie a protectiei dispozitivului mobil.