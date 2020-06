Kaspersky a descoperit trei aplicatii mobile populare compromise in ultimele 3 luni

Aplicatile care aveau inserate module adware erau disponibile pe marketplace-urile oficiale. Una dintre ele, un chestionar interactiv popular, cu milioane de descarcari, a folosit o intarziere post-instalare inainte de a afisa reclama, informeaza Kaspersky. In timp ce isi indeplinesc functionalitatea principala, acestea trimit utilizatorilor anunturi pe jumatate de ecran, de indata ce smartphone-ul este deblocat, indiferent daca aplicatia ruleaza sau nu, se mai arata in comunicat.Adware-ul este o forma de software nedorit care afiseaza reclame utilizatorilor. Acesta este de ani de zile una dintre cele mai populare tipuri de amenintari. Metodele de monetizare utilizate intr-un astfel de software pot reprezenta o amenintare pentru utilizatori dar aduc, in acelasi timp, mai multe venituri pentru dezvoltatori, datorita unei vizibilitati mai mari. Desi amenintarile care vizeaza utilizatorii de telefonie mobila sunt, de obicei, distribuite prin diverse site-uri web infectate sau prin magazine de aplicatii neoficiale, veniturile din astfel de activitati sunt atragatoare, fapt care ii determina pe dezvoltatori sa-si extinda numarul de potentiale victime. Drept urmare, aceste aplicatii sunt uneori capabile sa se infiltreze inclusiv in magazinele de aplicatii oficiale, cum a fost cazul exemplelor gasite de cercetatorii Kaspersky.Pentru a se proteja de adware, Kaspersky recomanda utilizatorilor dezinstalarea aplicatiilor care actioneaza neobisnuit sau care afiseaza publicitate nedorita, verificarea intotdeauna a permisiunilor aplicatiei inainte de a o instala, pentru a vedea ce poate accesa sau modifica pe dispozitiv si utilizarea unei solutie de securitate fiabila pentru telefonul mobil, care poate ajuta la detectarea unei game variate de amenintari, inclusiv adware, se mai arata in comunicat.Raspandirea adware-ului nu este intotdeauna realizata in mod intentionat. Chiar si aplicatiile legitime pot fi vulnerabile si pot sfarsi prin a raspandi publicitate nedorita, fara cunostinta dezvoltatorilor, mai spun cercetatorii producatorului de solutii de securitate cibernetica."In ziua de azi, ne bazam foarte mult pe telefoanele noastre (...) Evident, aceasta atrage atentia creatorilor de adware. Problema aici este ca adware-ul nu creeaza dificultati de utilizare care frustreaza utilizatorii; de asemenea, cu SDK-urile necorespunzator dezvoltate, ar putea rezulta scurgeri de date. Ca o modalitate suplimentara de monetizare, dezvoltatorii acelor SDK-uri pot profita de pe urma vanzarii datelor utilizatorilor, relevante pentru terti in vederea personalizarii anunturilor pe care le afiseaza utilizatorilor, fara permisiunea lor. Fiecare utilizator are zona lui de confort digital, iar buna functionare a dispozitivelor sale este acum mai importanta ca niciodata", spune Igor Golovin, security expert la Kaspersky.Kaspersky este o companie globala de securitate cibernetica fondata in 1997 care elaboreaza solutii de securitate si servicii de ultima generatie pentru a proteja companiile, infrastructura critica, autoritatile guvernamentale si utilizatorii individuali. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejati de tehnologiile Kaspersky, precum si 270.000 de companii client.