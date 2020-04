Fondatorul Kaspersky: Atacurile cibernetice asupra spitalelor in timpul pandemiei, asemanatoare atacurilor teroriste

Eugene Kaspersky, impreuna cu Costin Raiu, Directorul Echipei Globale de Cercetare si Analiza Kaspersky si Yuri Namestnikov, seful echipei de cercetare si analiza globala Rusia, au discutat intr-o conferinta de presa online despre implicatiile securitatii cibernetice in ceea ce priveste focarul COVID-19. Eugene Kaspersky le-a spus participantilor ca, in ciuda masurilor actuale de distantare sociala care au fost puse in aplicare in intreaga lume, vom observa un impact foarte mic asupra peisajului securitatii cibernetice.Eugene a adaugat "Cel mai probabil, atacatorii cibernetici vor ramane activi. Ei sunt oricum obisnuiti sa lucreze de acasa iar circumstantele lor nu s-au schimbat drastic. Vor continua sa incerce sa atace companiile si persoanele fizice si este de datoria noastra sa continuam sa ne aparam clientii. Orice atac efectuat asupra unui spital in acest moment poate fi considerat drept echivalentul unui atac terorist."Costin Raiu a precizat ca ar dori ca indivizii sau grupurile rau intentionate care efectueaza atacuri asupra institutiilor de sanatate, sa fie pedepsite. El a adaugat: "Mesajul trebuie sa fie unul clar pentru atacatorii cibernetici si anume faptul ca orice persoana care actioneaza impotriva institutiilor medicale va fi urmarita de autoritati si companii de securitate cibernetica cum este a noastra, pentru a ne asigura ca este adusa in instanta".Compania a facut deja eforturi semnificative pentru a sprijini organizatiile de sanatate in acest moment dificil, prin gama sa de produse de securitate corporativa, disponibila acum gratuit sectorului medical timp de sase luni.Costin a adaugat "Personalul din spitale trebuie, firesc, sa se concentreze asupra ingrijirii pacientilor si salvarii de vieti. In mod obisnuit, acesta nu este neaparat preocupat de actualizarea sistemelor IT. Se poate, asadar, sa-si gestioneze si sa prioritizeze resursele in mod diferit si daca trebuie sa aleaga intre investitia in solutii de securitate cibernetica sau achizitionarea de echipament medical, alegerea este una evidenta."In ceea ce priveste peisajul amenintarilor, ultimele luni au inregistrat o crestere atat a atacurilor oportuniste, cat si a celor planificate, cu campanii de phishing care au pus niste probleme, intrucat au transmis utilizatorilor sfaturi false legate de coronavirus. Yury Namestnikov a adaugat: "Vedem o raspandire a mesajelor legate de COVID-19, care ii indeamna pe oameni sa deschida link-uri sau atasamente daunatoare, care descarca malware. Am observat o crestere de 43% a acestui tip de atacuri, intre ianuarie si martie 2020.Inca de la inceputul epidemiei de COVID-19, s-au dezvoltat aplicatii de urmarile sociala pentru a informa cetatenii daca au intrat in contact recent cu o persoana care a contractat virusul.In timp ce aceste aplicatii sunt in mod normal create pentru a aduce beneficii umanitatii, exista unele ingrijorari cu privire la modul in care o astfel de tehnologie ar putea afecta confidentialitatea persoanelor.Yury Namestnikov a spus: "Aceasta tehnologie ar trebui sa fie implementata doar daca poate salva vieti. Insa gestionarea unui volum atat de mare de date trebuie facuta intr-un mod corect, securizat si criptat, pentru a pastra informatiile in siguranta. Daca acest lucru se face corect si transparent, autoritatile pot verifica ce organizatii au colectat si utilizat aceste date."Costin Raiu spera ca orice aplicatii lansate sa fie privite doar ca masuri temporare iar companiile sa nu le priveasca drept o oportunitate de a monetiza date personale. El adauga: "Ne confruntam cu o alegere imposibila. Urmarirea mobila este folosita pentru a le spune oamenilor cu cine au intract in contact si cel mai bun mod de a fi in siguranta ramane pana la urma statul acasa. Trebuie sa lasam in urma aceasta tehnologie in momentul in care vom reveni la normalitate si sa speram ca nu va deveni un aspect permanent al societatii."Kaspersky este in continuare hotarat sa isi sprijine clientii pe toata durata crizei actuale si s-a adaptat bine dupa tranzitia echipei sale la lucrul de acasa. In timp ce perioada actuala vine cu o serie de provocari, exista si oportunitati pe viitor. Eugene Kaspersky considera ca multe dintre companii vor putea sa se conecteze cu si mai multi oameni decat inainte, atunci cand viata de zi cu zi va deveni una cat de cat normala.El a spus: "Intr-o zi, toata aceasta situatie va lua sfarsit si oamenii vor dori sa se intalneasca din nou fata in fata. De multe ori, interactiunile directe sunt cele mai bune si imi place sa iau contact cu cat mai multi oameni in munca mea. Dar putem profita si de tehnologia pe care o avem la indemana acum. De exemplu, anul acesta am amanat Security Analyst Summit insa putem derula doua "versiuni" ale aceleiasi conferinte - una fizica si una online. Companiile pot face acum planuri pentru momentul in care totul va reveni la normal si isi pot construi relatii mai puternice cu clientii".Pentru mai multe sfaturi despre cum sa va pastrati viata digitala in siguranta pe durata pandemiei COVID-19, atuncati o privire pe ghidul nostru dedicat supravietuirii coronavirusului.