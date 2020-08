Companiile raman tinta preferata a atacurilor cibernetice

Cea mai simpla dovada a faptului ca datele reprezinta o componenta cheie in orice afacere o gasim in explozia atacurilor de tip ransom, din ultimii ani.La nivel mondial, analistii previzioneaza ca, in 2021, valoarea sau - mai degraba - costurile implicate de atacurile ransom vor depasi pragul de 21 miliarde USD, de peste 50 de ori mai mult decat in 2015, iar un nou atac se va produce la fiecare 11 secunde.*Proliferarea acestui tip de atac are doua explicatii simple: insuficienta securitate a datelor corelata, in mod paradoxal, cu importanta acestora pentru companiile care in cele din urma dau curs solicitarilor de rascumparare inaintate de infractorii cibernetici.Intr-un atac de tip ransomware, atacatorul incearca sa cripteze datele victimei folosind un algoritm puternic de criptare si cere rascumparare (in ultima perioada preponderent in Bitcoins) pentru cheia de decriptare.Datele victimei raman in siguranta; cu toate acestea, accesul este restrictionat prin blocarea resurselor de calcul ale sistemului. Victima trebuie apoi sa plateasca rascumpararea ceruta pentru a putea accesa si reintra in posesia datelor. Desi acest tip de atac poate viza si date personale, tinta preferata raman companiile.Desigur, recomandarea generala este de a nu da curs solicitarilor financiare ale atacatorilor, pentru a descuraja acest tip de infractiune. Dar atat indivizii, cat organizatiile trebuie sa ia masuri serioase pentru a-si salva datele.In timp ce companiile care au solutii solide de backup, pot evita cererile de despagubire solicitate de atacatori, organizatiile care nu au astfel de solutii se vad nevoite sa scoata din buzunar sume uriase.**Atat atacurile externe - cum sunt cele de tipul ransomware, cat si diverse disfunctionalitati ale sistemului pot periclita, atat de valoroase pentru orice companie. Indisponibilitatea datelor atrage costuri variate: incapacitatea desfasurarii activitatii, repunerea datelor in sistem etc.Toate aceste costuri pot fi eliminate prin adoptarea unei solutii de stocare de noua generatie. Implementarea sau migrarea catre o astfel de solutie trebuie sa fie un proces simplu, sigur, cu zero risc. Pentru ca, pana la urma, aceasta este si ideea: de a reduce orice risc.Companiile isi pot pastra si proteja datele si tehnologiile pe care le detin pentru mai bine de 10 ani.Echipamentele Pure, odata puse in functiune, nu necesita inlocuire si nici alti bani cheltuiti pentru a re-cumpara terabytes deja extistenti, atunci cand se impune o extindere. Din 2009 pana in prezent, Pure a livrat peste 3000 de upgrade-uri de controllere in cele 8 generatii, fara nici o intrerupere.Solutiile de stocare Pure Storage ofera multe alte avantaje suplimentare.* Pure ofera o disponibilitate si o durata de functionare lider in industrie pentru toate sarcinile de lucru, inclusiv 99,9999% dovedit cu FlashArray // X masurat in matricele implementate. Upgrade-urile realizate fara intreruperi prin tehnologia Evergreen ™ elimina perturbarile pe care utilizatorii le experimenteaza altfel la upgrade-urile traditionale.* Solutiile asigura NVMe la nivelul intregii linii de produse furnizand astfel, in mod constant, rezultate de business superioare plecand de la procesarea mai rapida a tranzactiilor. Clientii Pure beneficiaza de un timp de raspuns imbunatatit cu o latenta de sub milisecunda care se traduce printr-o rata mai buna a reducerilor de costuri.* Toate aplicatiile software sunt incluse in solutia de baza fara costuri suplimentare, caracteristicile mediului de operare are deja incorporate si activate servicii dedicate pentru reducerea volumului ocupat de date (cu pana la 2x mai bune decat cele disponibile in solutiile similare competitoare), pentru criptare permanenta a datelor in repaus, si pentru continuitate simplificata, prin replicarea datelor cu ActiveCluster ™.* Administrarea imbunatatita AI simplifica intretinerea, monitorizarea si repunerea in stare de functionare in curs de desfasurare prin intermediul unei platforme de management care rezolva problemele inainte ca acestea sa apara, astfel incat sa puteti mentine in functiune operatiunile critice. Stocarea si cresterea capacitatii acesteia se pot gestiona prin planificarea inteligenta si predictiva si prin analiza volumului de munca.* Pure as-a-Service furnizeaza un nivel superior de flexibilitate si optiuni mai variate in ceea ce priveste alocarea resurselor de stocare. Aceasta agilitate suplimentara imbunatateste abilitatea companiilor de a raspunde eficient nevoilor specifice de business, controland in acelasi timp costurile si simplificand trecerea catre serviciile cloud-hibrid.In mod constant, Pure Storage este apreciat ca lider in evaluarile analistilor, incluzand aici pozitionarea sa ca Lider in Cadranul Magic Gartner pentru 6 ani consecutiv. In plus, Pure si-a mentinut un scor ridicat NPS (Net Promoter Score) (actualmente 82, conform Medallia), de peste 4x mai mare decat al oricarui alt competitor.Solutia este in prezent disponibila spre testare gratuita atat sub forma de echipament virtual, cat si ca echipament fizic. Dispozitivele fizice vin pre-configurate, pe sistem plug-and-play, asa incat implementarea in mediul de lucru efectiv si punerea in functiune se realizeaza in numai cateva minute.Setarile de pre-configurare sunt stabilite de un specialist tehnic impreuna cu beneficiarul, plecand de la arhitectura si nevoile specifice existente. In Romania, Veracomp este distribuitor autorizat Pure Storage.