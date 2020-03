Bitdefender a blocat pagini neoficiale care permit descarcarea sau completarea de declaratii pe proprie raspundere

"Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender recomanda cetatenilor care trebuie sa plece de acasa pe durata pandemiei sa evite sa descarce formulare de pe alte site-uri decat cele ale autoritatilor, intrucat pot divulga date personale unor necunoscuti. Ca masura de precautie, Bitdefender a marcat drept tentative de inselaciune informatica (phishing) sase pagini de internet neoficiale care permit descarcarea sau completarea acestor documente. Declaratia pe proprie raspundere contine date personale sensibile ale cetatenilor precum numele, adresa de acasa, codul numeric personal sau seria si numarul actului de identitate", se arata intr-un comunicat de presa al producatorului de solutii informatice.Potrivit sursei citate, cei care sunt nevoiti sa compleze declaratii pe proprie raspundere pentru parasirea domiciliului pe durata pandemiei le pot descarca numai de pe site-ul oficial, respectiv https://www.mai.gov.ro/."Cum aceste formulare tip au devenit disponibile si pe multe alte site-uri aparute recent, exista riscul ca acele informatii sa fie colectate de catre persoane neautorizate si eventual folosite in diverse tentative de frauda. De asemenea, unele formulare contin si intervalul orar al deplasarilor in afara domiciliului, ceea ce ar putea indica unui raufacator nu doar adresa, ci si perioada in care acasa nu se afla nimeni", sustine Liviu Arsene, specialist in securitate informatica in cadrul Bitdefender.Paginile considerate suspecte de catre expertii in securitate cibernetica sunt: http://carantina.me/, https://declaratie.egovernment.ro/, http://declaratieppr.ro/, https://eu.123formbuilder.com/form-34081/, https://ydssqrnsfhg0fis-adw2020.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/f?p=105:1::::: si: https://declaratie.ro/.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.