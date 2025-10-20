Cisco: Numarul de conexiuni broadband la Internet la nivel national a ajuns la 731.000

Rezultatele unei cercetari efectuate de IDC la cererea Cisco, care arata ca in Romania numarul total al conexiunilor de tip broadband la Internet a ajuns la 731.000, dintre care 83.3 % sunt detinute de clientii rezidentiali, 16.3 % de sectorul de afaceri, iar 0.5 % apartin sectoarelor administratie/educatie. Studiul, intitulat Barometrul Broadband, se bazeaza pe date colectate pina la jumatatea anului 2006 si va fi actualizat la fiecare 6 luni.

Referindu-se la adoptarea solutiilor de comunicatii broadband in Romania, Bogdan Constantinescu, General Manager Cisco Romania si Republica Moldova, a declarat: "Accesul la Internet dedicat, rapid si cu un cost eficient reprezinta fundamentul infrastructurii necesare pentru dezvoltarea societatii informationale in Romania. Solutiile broadband au un rol esential in infrastuctura de comunicatii si reprezinta cea mai puternica strategie in obtinerea unei dezvoltari economice durabile si a unei productivitati sporite".

Studiul IDC acopera urmatoarele tehnologii de acces la Internet: xDSL, cable modem, acces wireless fix (incluzand WiMAX, LMDS, MMDS), LAN si altele (de ex. satelit, powerline, Metro Ethernet, linii inchiriate), dar exclude tehnologiile de broadband mobil de tip CDMA, UTMS).

Conexiunea la Internet prin cablu este cea mai populara tehnologie de acces pentru clientii rezidentiali, cu 48.3 % din numarul total al conexiunilor, urmata de LAN cu 38.3 %, urmate de serviciile DSL si Metro Ethernet care sunt in curs de dezvoltare: DSL cu 6.1%, FWA (Fixed Wireless - acces radio) cu 1.3 %, alte tipuri de conexiuni sunt prezente in proportie de 5.9 %.

La nivelul comunitatii de afaceri, adoptarea tehnologiilor Metro Ethernet si DSL creste odata cu expansiunea acestor servicii. Pentru intreprinderile mici si mijlocii, tendinta este sa migreze de la dial-up la xDSL si cablu, in timp ce tehnologia FWA (Fixed Wireless Access) este folosita in organizatiile de dimensiuni medii si mari, ca alternativa la liniile inchiriate. O alta directie de dezvoltare este tehnologia VoIP care va deveni un factor de crestere important pentru adoptarea broadband in randul clientilor de tip business dar si al celor rezidentiali.

Conexiunile prin cablu sunt cele mai populare printre clientii rezidentiali si intreprinderile de dimensiuni mici. Majoritatea clientilor de cablu contracteaza cel putin doua tipuri de servicii, o mare parte avand deja acces la servicii Triple Play: acces Internet, cablu TV si telefonie fixa.

Printre factorii care impulsioneaza adoptarea tehnologiei broadband de catre clientii rezidentiali se numara: cresterea salariilor, scaderea preturilor pentru broadband si accesul usor al furnizorilor in zonele rezidentiale cu CaTV si ADSL, precum si liberalizarea pietei de telecom. Factorii care franeaza implementarea solutiilor broadband sunt: dezvoltarea slaba a infrastructurii de retea in zonele rurale si veniturile scazute ale populatiei din aceste zone, precum si penetrarea slaba a PC-urilor in randul populatiei.

Pentru mediul de afaceri, broadband-ul este atractiv datorita unor factori precum: pretul scazut de acces la Internet si la alte servicii de comunicatii, nevoia de comunicatii sigure si stabile intre sediile de firma si sucursale, dezvoltarea e-business-ului sau aparitia pe piata a noilor tehnologii (ADSL si WiMAX). Printre factorii de franare a dezvoltarii broadband se numara: slaba dezvoltare a infrastructurii de retea in mediile rurale, precum si interesul scazut al companiilor din anumite domenii de activitate, cum ar fi agricultura.

Accesul broadband la Internet, in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana devine esential pentru recuperarea decalajelor in toate aceste sectoare de activitate, precum si pentru obtinerea unor avantaje competitive ale organizatiilor de toate dimensiunile, prin factori cum sunt: punerea in comun a resurselor informationale, integrarea de voce, video si date in retele unice bazate pe IP, accesul in timp real la aplicatii si cunostinte complexe, mobilitatea sporita a utilizatorilor de toate categoriile, posibilitatea utilizatorilor individuali de a crea si a partaja continut.

Numarul conexiunilor cu o viteza mai mica de 128Kbps este in continua scadere, acestea fiind inlocuite de conexiuni de tip best-effort de 512 Kbps, tendinta sustinuta si de eforturile operatorilor, care cresc largimea de banda in timp ce mentin acelasi nivel de pret.

In cursul anului 2006, aproape 1000 institutii educationale au fost conectate la Internet prin fibra optica, wireless fix si linii inchiriate. Facilitarea accesului broadband in scoli, face parte din proiectul guvernamental initiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii in parteneriat cu RoEDU, organizatie non-profit care are ca rol crearea unei infrastructuri de retea care sa furnizeze institutiilor de educatie acces la Internet si canale de comunicare.



Bloombiz



