In 2019, campionii achizitiilor online din UE au fost locuitorii din Danemarca (84%), Suedia (82%), Olanda (81%), Germania (79%) si Finlanda (73%).La polul opus, cu cel mai redus procent, s-au situat Bulgaria (22%) si Romania (23%). Totusi, procentul romanilor care fac cumparaturi online a crescut constant, de la 2% in 2009 la 20% in 2018 si 23% in 2019.La nivelul UE, 60% dintre persoanele cu varste intre 16 si 74 de ani au facut achizitii online in 2019, fata de 56% in 2018. Comparativ cu 2009, procentul celor care fac cumparaturi online aproape s-a dublat, de la 32% la 60%. Cea mai mare crestere in ultimii zece ani s-a inregistrat in Estonia, unde procentul celor care fac cumparaturi online a urcat cu 51 de puncte procentuale, de la 17% in 2009 la 68% in 2019.Pe fondul cresterii folosirii internetului si a imbunatatirii standardelor de securitate, consumatorii din UE apreciaza posibilitatea de a face cumparaturi oricand, oriunde, avand acces la o gama larga de produse si putand compara cu usurinta preturile. In timpul actualei pandemii de coronavirus (Covid-19), in conditiile in care magazinele sunt inchise si consumatorii sunt afectati de restrictii, comertul electronic ar urma sa creasca si mai mult, se arata in comunicatul Eurostat.Desi procentul barbatilor care fac cumparaturi online este usor mai ridicat decat cel al femeilor, in perioada 2009 - 2019 procentul celor care achizitioneaza online a crescut mai mult in randul femeilor, respectiv de la 29% in 2009 la 59% in 2019. In randul barbatilor, majorarea a fost de la 35% in 2009 la 61% in 2019.