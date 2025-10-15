Vanzarile online de flori au crescut in primul semestru cu 10%, la aproximativ 1,5 milioane euro, si vor ajunge la 2,5 milioane euro pana la sfarsitul anului, valoare similara cu cea din 2012.

"Piata romaneasca de florarii online este destul de incerta din punct de vedere al celor care investesc intr-un astfel de business. Nefiind constienti de gradul de dificultate ridicat pe care il are o astfel de afacere, multe persoane fizice au investit in florarii online in perioada februarie - martie, dupa care isi inchid portile din lipsa performantei", a declarat, intr-un comunicat, Marius Dosinescu, director general si fondator al grupului FlorideLux, care reuneste mai multe florarii online si traditionale, estimeaza floraria online FlorideLux.ro.

Potrivit datelor firmei, FlorideLux.ro are o cota de 25% din piata, iar principalii opt competitori impart 60% din aceasta. Restul de 15% din industrie revine celor 120 de florarii online declarate.

Dosinescu estimeaza ca trendul pietei online de flori este unul pozitiv, potentialul de crestere fiind de 30-40% anual, ca urmare a increderii tot mai ridicate pe care o au romanii din mediul urban in efectuarea de tranzactii pe internet.

"Segmentul florariilor online a avut o evolutie spectaculoasa in primele sapte luni ale acestui an, volumele inregistrate in sistemul nostru de magazinele de pe piata depasind cu 37% intregul volum realizat in 2012", a afirmat Daniel Nicolescu, directorul general al procesatorului de plati PayU Romania.

Nicolescu a mentionat ca valoarea medie a unei comenzi in florariile online cu care colaboreaza este de 43 de euro, suma ce s-a mentinut in perioada ianuarie 2012 - iulie 2013.

Piata florariilor traditionale a fost de aproximativ 200 milioane de euro anul trecut, realizandu-se pasi importanti catre reglementare si fiscalizare, potrivit reprezentantilor FlorideLux.ro.

