Premiera pentru magazinele online. Vor putea procesa plati din Internet Banking-ul clientului

Serviciul de Initiere Plati pentru magazinele online este implementat de cea mai completa platforma fintech de plati si transferuri pentru companii din Romania, Paysera.Momentul lansarii serviciului coincide cu cresterea platilor online pana la 60% din totalul platilor procesate de magazinele online romanesti, ca urmare a crizei legate de raspandirea Covid-19, in detrimentul platilor ramburs care, in februarie, reprezentau peste 70%."Ne asumam o munca de pionierat in ceea ce priveste educarea publicului privind Serviciul de Initiere Plati, pentru ca suntem primul fintech ce lanseaza acest serviciu in Romania. Beneficiile pentru magazinele online, cat si pentru clientii acestora, sunt comparabile cu momentul lansarii cardurilor in Romania. In zona statelor baltice, aceasta metoda de plata are o pondere mai mare de 50% din totalul platilor online, iar platile cu cardul de 20%", a declarat Daniel Turbatu, Country Manager Paysera Romania.Serviciul este reglementat de Directiva Europeana PSD2 (OPEN BANKING) si presupune generarea, in momentul achitarii cosului de cumparaturi pe pagina de internet a magazinului online, a unui link care face trimitere catre Internet Banking-ul utilizatorului, urmand ca plata sa se realizeze si in absenta unui card bancar.In luna aprilie, serviciul va fi disponibil pentru clientii Bancii Comerciale Romane si Bancii Transilvania, in mai pentru cei ai ING, urmand ca pana la finalul anului sa fie introduse in sistem si celelalte banci.Comisioanele pentru comercianti sunt mai mici decat cele pentru plata cu cardul si se situeaza intre 0,50 si 3 lei, fata de un comision procentual ce porneste de 0,80% in cazul platilor cu cardul.De asemenea, timpul de incasare a sumelor din vanzari este mult mai rapid, de cel mult o zi lucratoare, indiferent de volumul tranzactiilor.Tot in contextul epidemiei de coronavirus, pentru a ajuta magazinele online, Paysera a redus comisioanele pentru procesarea platilor cu cardul pana la 0,80% + comision Paysera. Mai mult, compania este singura care ofera posibilitatea magazinelor online sa implementeze acceptarea platilor cu orice fel de card, atat in lei, cat si in alte 10 valute: EURO, USD, GBP, HUF, PLN, CZK, DKK, HRK, NOK, SEK, si, in acelasi timp, sa pastreze banii in valuta tranzactiei in contul multi-valuta gratuit oferit de Paysera, fara a pierde pe baza diferentei de curs valutar."In perioada de carantina, incertitudinea cu privire la viitor alimenteaza anxietatea si ofera provocari pentru multi. Printr-o multitudine de afaceri care se deplaseaza online, cifra de afaceri si veniturile noastre au crescut de aproximativ doua ori in aceasta perioada si de aceea dezvoltam noi produse si nu incetam sa recrutam personal pentru toate birourile noastre", explica Vytenis Morkunas, CEO Paysera.Platforma Paysera permite firmelor sa genereze link-uri pentru plati individuale. De asemenea, platforma Paysera permite companiilor din Romania atat sa isi deschida contul online, cat si sa semneze online toata documentatia aferenta serviciilor de procesare a platilor, fara sa fie nevoie de acestea si in format fizic.Paysera permite transferuri in 184 de tari, are birouri locale in 7 tari din Europa si are o retea de 50 de banci partenere. Este prezenta pe piata romaneasca cu Suport in limba romana de la jumatatea lui 2019. Anul trecut, grupul Paysera a inregistrat un profit de 2,3 milioane Euro, mai mare cu 20% fata de 2018.