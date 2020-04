''Mutam ROmania ONline!'', campanie de sprijinire a digitalizarii business-urilor romanesti in contextul crizei COVID-19

Astfel, platforma Bunnyshell va fi pusa la dispozitie, gratuit, timp de 6 luni, pentru ONG-uri, sisteme medicale si educationale, care isi desfasoara activitatea contribuind la lupta impotriva noului coronavirus (COVID-19), iar pentru a sprijini IMM-urile compania a pregatit migrarea gratuita in Cloud, precum si 50% reducere, timp de un an, la toate cele 3 pachete Bunnyshell."Criza Coronavirus (COVID-19) este, cu siguranta, cel mai mare test de performanta dat infrastructurilor IT, dar si business-urilor care pana acum se bazau pe tranzactiile offline. Inchiderea spatiilor de lucru, distantarea sociala, precum si toate masurile adoptate pentru prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19) au ca rezultat o crestere fara precedent a utilizatorilor de solutii care faciliteaza colaborarea echipelor, a cumparaturilor online si a platformelor online ca sursa de divertisment", se mentioneaza in comunicat.In aceste conditii, cresterea brusca a unei cereri si mai mari de online aduce in lumina reflectoarelor Cloud-ul, capabil sa satisfaca nevoia de viteza, agilitate si scalabilitate a business-urilor, sustin reprezentatii platformei."Pe masura ce milioane de oameni se straduiesc sa ramana focusati, productivi, si sa se adapteze cat mai bine noului mod de viata, Cloud-ul este cu siguranta principalul jucator capabil sa satisfaca cererea imensa si sa permita acomodarea business-urilor in plina criza, precum si continuitatea lor. Este ceea ce putem numi practic o digitalizare fortata de context", sustine Alin Dobra, CEO Bunnyshell.In urma cu cateva luni platforma a primit din partea investitorilor 750.000 de euro pentru a ajuta Bunnyshell sa faca Cloud-ul accesibil tuturor. "In contextul actual, ne propunem sa ducem mai departe misiunea noastra de democratizare a Cloud-ului, prin intermediul campaniei "Mutam ROmania ONline!", releva reprezentatii platformei.Potrivit sursei citate, daca ceea ce traim astazi s-ar fi petrecut acum 30 de ani, economia mondiala ar fi fost intr-un colaps total. "Din fericire, acum avem internetul si Cloud-ul. Ne-au deschis multiple oportunitati in ultimii ani, iar acum e momentul sa le exploatam la adevarata lor valoare. Adoptia de Cloud este cea care va facilita continuitatea business-urilor si va deveni in scurt timp noua normalitate", sustin reprezentantii companiei.Pentru a beneficia de facilitatile incluse in campania "Mutam ROmania ONline!", companiile sunt rugate sa se inregistreze pe https://www.bunnyshell.com/ro-covid-19/.Bunnyshell este o platforma care simplifica si automatizeaza Cloud-ul, asigurand viteza si uptime-ul site-urilor.