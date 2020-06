Inovatii tehnologice de ultima ora, solutia pentru optimizarea e-commerce

Sectorul IMM este printre cele mai puternic lovite si, in timp ce masurile de ajutor de la stat intarzie sa apara, antreprenorii primesc sprijin important din partea mediului de afaceri.Zona de e-commerce a avut, de asemenea, de suferit, iar comenzile catre clienti au fost adesea procesate si livrate catre clienti cu mare intarziere.SoftOne, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de servicii software in Cloud din Romania, a venit in sprijinul companiilor, cu o serie de produse software menite sa fluidizeze comertul online.Softone este printre companiile care s-a implicat activ in sustinerea comunitatii de business pe perioada pandemiei.Daca in martie, compania a decis sa ofere acces gratuit, timp de trei luni, pentru cate trei utilizatori ai companiilor doritoare la accesarea solutiei de gestiune Soft1 360, pentru a facilita lucrul de acasa in randul IMM-urilor, acum da o mana de ajutor firmelor din zona de e-commerce."Am vrut sa fim alaturi de companiile din Romania din toate industriile, insa ne-am orientat spre a oferi mai mult suport in zona de e-commerce pentru a ne adapta nevoilor curente, avand in vedere faptul ca fara a fi prezente in mediul online companiile de retail nu ar fi putut supravietui acestei crize.Ne-am adaptat asadar produsele si serviciile astfel incat orice business care s-a orientat catre vanzarile online sa poate implementa in cel mai scurt timp si cu costuri rezonabile un ERP in Cloud, care sa le puna la dispozitie toate functionalitatile necesare gestiunii complete a business-ului si pe care sa il poata integra cu platformele de e-commerce in cel mai usor mod cu putinta", a declarat Alexandra Lucescu, director comercial SoftOne.In aceasta perioada, SoftOne a creat un pachet special dedicat industriei de retail, pe Cloud-ul Microsoft Azure. Astfel ofera acces la modulele de contabilitate, gestiune stocuri, financiar, vanzare, depozite, raportare si CRM. Un avantaj important al acestei solutii este ca poate fi accesata oricand si de pe telefonul mobil sau tableta. In plus, site-urile pot fi sincronizate in timp real cu Soft1 ERP si CRM pentru a le oferi retailerilor informatii in timp real despre stocuri, comenzi, carduri de fidelizare ale clientilor, integrare cu sisteme de plati online, aplicatii de curierat si multe altele.Mai mult, pentru a sustine industria de e-commerce, compania pune la dispozitie oricui are nevoie si expertiza sa, astfel incat intreaga retea de parteneri autorizati SoftOne va oferi consultanta gratuita tuturor clientilor in legatura cu procesul de implementare al unui ERP pentru retail si pentru integrarea cu magazinul online.Nu doar IMM-urile pot beneficia de pachetul SoftOne."Target-ul nostru este format preponderant din companii din zona de IMM, tocmai pentru ca vrem sa ajutam mediul economic in aceasta perioada plina de provocari. Asta nu inseamna insa ca solutiile si serviciile noastre nu pot fi accesate si de companiile mari, dimpotriva. Produsele SoftOne pot fi adaptate perfect in functie de nevoile oricarui business care considera ca are nevoie de implementarea unui ERP. Asadar, companiile carora ne adresam au in comun cateva caracteristici: isi doresc sa adopte o cultura autentica si de durata a transformarii digitale si vor sa supravietuiasca acestor vremuri", a completat Alexandra Lucescu.Avand in vedere ca majoritatea industriilor au fost afectate de aceasta criza, nici pentru SoftOne ultima perioada nu a fost usoara. Reprezentantii companiei sustin ca, pentru a se adapta, si-au concentrat eforturile in 3 directii: clienti, parteneri si angajati. Una dintre prioritati a fost sa fie alaturi de clientii din industriile afectate cel mai mult, repercusiunile fiind simtite mai ales la nivel de business. Asadar, SoftOne a oferit acces gratuit la aplicatiile mobile, a facut serviciile in Cloud mai accesibile si a adaptat modelul de subscriptie al aplicatiilor. De asemenea, in ceea ce priveste partenerii, au continuat sa fie deschisi, sa comunice permanent si sa le ofere suport, oricand au avut nevoie. Angajatii SoftOne au lucrat remote, inca de la inceputul starii de urgenta, iar compania a avut grija ca ei sa aiba access la toate informatiile de business chiar si de acasa, pentru a-si desfasura activitatea la fel de bine."Cea mai mare provocare a fost gestionarea echipelor de la distanta si suplinirea lipsei de interactiune umana, comunicarea fiind intotdeauna foarte importanta pentru echipa SoftOne. Am reusit insa sa ne adaptam si sa ramanem concentrati pe rezultate practicand un management bazat pe comunicare si incredere si utilizand tehnologia de ultima generatie", a conchis Alexandra Lucescu.Compania este lider de piata in segmentul Cloud ERP / SaaS, cu peste 3.500 de instalari in Cloud, in timp ce Soft1 ERP este folosit de peste 18.000 de companii in mai multe piete internationale.