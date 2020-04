GPeC 2020 la start - au inceput inscrierile magazinelor online in Competitia GPeC, iar Dan Ariely vine in Romania la GPeC SUMMIT 2 noiembrie 2020

Cu o traditie de 15 ani, GPeC este considerata cea mai importanta serie de evenimente, comunitate si resurse E-Commerce & Marketing Online din Romania si Europa de Est.Competitia GPeC - cel mai complex Benchmark E-Commerce si cea mai utila resursa a magazinelor online pentru a-si optimiza website-urile, spune30 de specialisti cu experienta in E-Commerce si Digital Marketing - membri in Juriul Competitiei GPeC - analizeaza magazinele online inscrise in Competitie prin peste 200 de criterii de evaluare general valabile la nivel international, care vizeaza:- ergonomia website-ului atat pe Mobile, cat si pe Desktop pentru asigurarea unei experiente facile si intuitive de navigare- functionarea corecta si intuitiva a tuturor formularelor din site si a intregului proces de Checkout- functionarea corecta a campului de cautare interna tinand cont de Best Practices- calitatea serviciilor magazinelor online in relatia cu clientii prin plasarea de comenzi de Mystery Shopping- cat de bine sunt optimizate magazinele online pentru motoarele de cautareSecurity - gradul de protectie al bazelor de date si al informatiilor sensibile despre clienti in contextul actual de GDPR- frecventa si calitatea campaniilor de Newsletter pentru un Open Rate & Click Rate cat mai mare- frecventa si calitatea continutului (ex.: Blog) si a insemnarilor din retelele de socializareToate magazinele online inscrise in Competitia GPeC primesc un Raport E-Commerce detaliat pentru fiecare din cele peste 200 de criterii, precum si recomandari avizate despre cum sa remedieze problemele semnalate, astfel incat sa isi creasca Rata de Conversie si sa vanda mai mult.Pe langa raportul e-commerce primit, magazinele online vor beneficia de 2 sesiuni de Mentorship 1-la-1 cu specialistii care le-au evaluat, in cadrul carora vor discuta asupra raportului rezultat si vor primi consultanta si recomandari avizate despre cum sa isi optimizeze website-urile pentru a vinde mai mult.In plus, magazinele online care aleg pachetul PLATINUM la inscrierea in Competitie, vor fi mentorate si asupra propriului business si a strategiei de dezvoltare de catre unii dintre cei mai cunoscuti antreprenori si investitori din Romania., explica Andrei Radu.Pe langa auditul complet de website, magazinele online care aleg sa se inscrie in Competitia GPeC primesc si Marca de Incredere TRUSTED.ro (care le atesta consumatorilor faptul ca magazinele respecta legislatia si bunele practici in e-commerce), precum si Sistemul de Feedback Opinii de Incredere Trusted.ro (in care consumatorii pot lasa si citi recenziile altor clienti ai magazinelor).Beneficiile in servicii ale magazinelor inscrise in Competitia GPeC sunt in valoare de minimum 5.690 EUR, in functie de pachetul selectat la inscriere.Taxa de inscriere in Competitia GPeC porneste de la 349 EUR + TVA si ajunge la 599 EUR + TVA pentru cel mai mare pachet care include si 2 bilete de acces All Inclusive la evenimentul GPeC SUMMIT din 2 noiembrie 2020. Oferta de pret este valabila pana pe 30 aprilie 2020, urmand ca preturile sa creasca dupa aceasta data.Detaliile complete despre Competitia GPeC, precum si formularul de inscriere sunt disponibile pe website-ul organizatorilor, in sectiunea dedicata: https://www.gpec.ro/competitia-magazinelor-online/ Potrivit organizatorilor, peste 1.000 de magazine online unice au fost inscrise in Competitia GPeC in cele 14 editii de pana acum, iar 93% din ele au considerat participarea extrem de utila pentru dezvoltarea afacerii lor.GPeC SUMMIT 2 noiembrie 2020: Dan Ariely pentru prima oara in RomaniaGPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce si Digital Marketing din Romania si Europa de Est conform recenziilor participantilor - fiind cotat de catre acestia cu 4,9 puncte dintr-un maxim de 5.Editia din acest an se va desfasura pe 2 noiembrie 2020 la Teatrul National Bucuresti, iar organizatorii au anuntat deja primii 5 speakeri internationali de exceptie:este in topul Bloomberg al celor mai influenti 50 de ganditori contemporani din intreaga lume, fiind Profesor Universitar in Psihologie si Economie Comportamentala la Duke University, cercetator stiintific, speaker si autor al bestseller-urilor Irationally Yours, Predictably Irrational, The Upside of Irrationality si The (Honest) Truth About Dishonesty.este cunoscut drept unul dintre cei mai pasionati experti in CRO (Conversion Rate Optimization) din intreaga lume, fondatorul CXL - Peep Laja - considerandu-l "un adevarat lider al domeniului".este Co-Founder AGConsult - companie de User Research si Optimizare a Ratei de Conversie cu sediul in Belgia, fondata in 2001 alaturi de Karl Gilis.este considerat unul din Top 3 cei mai buni experti din lume in User Experience (UX) si Optimizarea Ratei de Conversie (CRO).este Fondatorul si Directorul de Strategie al Seer Interactive, companie care ofera servicii de SEO, PPC si Analytics pentru toate tipurile de verticale in E-Commerce si SaaS (Software as a Service).Subiectele dezbatute in cadrul GPeC SUMMIT vizeaza ultimele trend-uri in domeniu: Psychology & Behavioral Economics, Digital Marketing, User Experience, User Research, Conversion Optimization, Growth Hacking, Customer Centricity, SEO & PPC.In paralel cu Conferinta GPeC SUMMIT, se va desfasura GPeC E-Commerce Expo cu peste 30 de furnizori de servicii care isi prezinta oferta in fata magazinelor online si intra in contact direct cu acestea.Seara de 2 noiembrie va aduce Gala Premiilor eCommerce - festivitatea de premiere a celor mai bune magazine online si a companiilor de top din domeniu si se va incheia cu petrecerea aniversara GPeC de 15 ani alaturi de elita pietei de Digital din Romania.Pretul unui bilet de acces la GPeC SUMMIT porneste de la doar 79 EUR + TVA prin Oferta GPeC Community cu cele mai mici preturi, valabila pana pe 30 aprilie 2020, ora 23:59.Detalii complete despre eveniment si inscrieri, pe website-ul organizatorilor: https://www.gpec.ro/gpec-summit/ GPeC 2020 este un eveniment powered by FAN Courier Gold Partner: VTEX Brought to you by: Orange Silver Partner: Retargeting Eveniment sustinut de: DWF Radioul Oficial: Kiss FM