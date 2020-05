Bonami: Vanzari de 6 milioane de euro si previziuni optimiste pentru vara

"Chiar daca initial cresterea a fost mai lenta, de la mijlocul lunii aprilie vanzarile au urmat un trend ascendent constant. Procentual, Bonami a obtinut vanzari cu 30% mai mari luna trecuta fata de martie, cand s-a declansat criza legata de pandemie.Suntem incantati si de rezultatele obtinute in luna mai, asteptam o crestere cu 80% fata de aceeasi perioada a anului trecut pentru intreaga companie si de 120% pentru Romania", a mentionat Pavel Voparil, CEO-ul companiei.Bonami s-a pregatit temeinic pentru sezonul de vara 2020 inca de la inceputul anului, cu noi spatii dedicate depozitarii produselor din stoc, astfel incat acestea sa poata fi livrate clientilor in cel mai scurt timp."S-a dovedit a fi o strategie de succes, unele articole sunt deja sold out, chiar daca initial cantitatea achizitionata fusese prevazuta pentru intreg sezonul. Categoriile de produse cu cea mai buna dinamica sunt mobilierul de gradina si articolele pentru organizarea locuintei", a mai afirmat Voparil.In lunile urmatoare, Bonami se bazeaza pe o crestere superioara celei planificate initial, dorindu-si sa epuizeze tot stocul de produse disponibile, exceptie facand piesele mari de mobilier.Compania ia in considerare contextul actual, in care clientii vor calatori mai putin si vor petrecere mai mult timp in propria locuinta si gradina, fiind dispusi la investitii importante pentru crearea unui spatiu placut.Bonami le ofera astfel posibilitatea de a cumpara tot ce au nevoie pentru casa online, fara a fi obligati sa se deplaseze in magazine fizice.Pentru a imbunatati experienta de cumparare,, dar si transportul expres al comenzilor catre clientii sai, in colaborare cu Liftago. Astfel, clientii pot opta pentru livrarea rapida, in termen 3-4 ore, a produselor de mici dimensiuni."Am dorit sa oferim servicii complexe, nu doar transportul articolelor supradimensionate la domiciliul clientului, ci si un serviciu de montaj de baza, indepartarea ambalajelor si, eventual, preluarea pieselor vechi de mobilier.Niciun curier nu a putut sa ne ofere aceste optiuni, asa ca le-am creat noi. Este o componenta a unui nou model de distributie pe care dorim sa il aplicam la nivel logistic pe toate pietele unde activam.", a explicat CEO-ul Bonami.Momentan optiunea este valabila numai pentru capitala Cehiei, insa urmeaza curand o extindere a serviciilor in toate tarile unde compania este prezenta.