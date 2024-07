Black Friday 2012: Afla ce site-uri au mai intrat in campanie

Black Friday 2012 are parte nu doar de interesul crescut al utilizatorilor, ci si de un numar mult mai mare de magazine care vor oferi reduceri, din diverse domenii, precum fashion sau carti.

Dupa ce magazine precum eMAG, Flanco, F64, Altex, Koyos, Elefant.ro sau Watchshop.ro si-au anuntat intentia de a oferi reduceri de Black Friday 2012, mai multe companii, din diverse domenii, au anuntat luni ca participa si ele la ziua dedicata marilor promotii.

Orange Romania

Orange Romania, cel mai mare operator de telefonie mobila din Romania, a lansat campania Black Week, exlusiv online, in perioada 19-25 noiembrie.

"Timp de 7 zile, vizitatorii paginii orange.ro isi pot cumpara din magazinul online telefoane, tablete si laptopuri cu reducere de pana la 90%, alaturi de un nou abonament sau cu prelungirea celui existent", au anuntat luni oficialii operatorului.

Orange va avea reduceri si la accesorii, precum casti Bluetooth, carduri micro-SD, huse, rucsacuri, camere foto, GPS-uri sau HDD-uri.

Produsele vor avea pana la 90% reducere si vor putea fi achizitionate exclusiv online, in limita stocului disponibil, de catre vizitatori, indiferent daca sunt sau nu clienti Orange.

Editura Nemira

Editura Nemira se alatura firmelor care vor avea reduceri de Black Friday 2012. Oficialii companiei vor oferi mai multe detalii noi. Pana atunci, libraria digitala a editurii ofera reduceri de pana la 20% al cartile in curs de aparitie si la noutati.

Editura Libris

Black Friday 2012 va fi sarbatorita si de editura Libris, care va oferi reduceri la toate cartile din oferta sa, in numara de 147.787.

Editura are peste 22.000 de titluri in limba romana si peste 125.000 in limba engleza.

Zorile Store

Zorile Store, un magazin online din zona fashion, va avea discount-uri cuprinse intre 20 si 60% pentru toate produsele de pe site, chiar si pentru cele din colectia recenta. Site-ul permite vizualizarea articolelor in sistemul 360 de grade, purtate de modele umane.

Oferta va fi lansata in data de 23 noiembrie, ora 00:00, si va tine pana in data de 25t noiembrie, ora 23:59.

Magazinul vinde articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii de la branduri precum Puma, Lotto, Fila, Lacoste, Le Coq Sportif, Prince sau Police.

Matar.ro

Magazinul online matar.ro, care comercializeaza incaltaminte pentru femei, va avea reduceri intre 20 si 80% in ziua de Black Friday 2012, inclusiv la articole de sezon, dupa cum au anuntat oficialii companiei.

Magazinul va oferi reduceri timp de doua zile, incepand de joi, de la ora 12, pana vineri, la ora 00:59.

La Redoute

Si magazinul vestimentar La Redoute va derula o campanie cu ocazia Black Friday 2012. Oficialii companiei nu au oferit inca detaliile campaniei, ci doar au confirmat reducerile.

Covoare reduse de Black Friday

Magazinul online atria.ro, care comercializeaza covoare si elemente decorative pentru casa, va avea o reducere de 25% la toate produsele listate in campania Black Friday 2012.

Biciclete de Black Friday

Magazinul de biciclete Bike XCS va oferi un discount de 30% la toate produsele din magazin.

Photosetup.ro

Magazinul Photosetup.ro va avea reduceri la accesorii foto in ziua de Black Friday 2012, cu discount-uri cuprinse intre 20 si 40%. Utilizatorii vor beneficia de transport gratuit pentru comenzile de peste 100 de lei.

Carrefour

Carrefour afiseaza pe site-ul sau un banner pe care scrie ca retailerul va avea reduceri de pana la 50% la gama de laptopuri si tablete, iar stocul este limitat.

