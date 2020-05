Ai un magazin online? Afla cum sa-l pregatesti pentru competitia GPeC

Elibereaza-ti programul si hai cu noi pe Zoom.

pentru a te inscrie.

Agentia de SEO DWF organizeaza un webinar cu fondatorul GPeC si cu castigatorul galei de anul trecut pentru a-ti clarifica procesul prin care sa-ti pregatesti magazinul online pentru competitia GPeC.Sorin Draghici, managing partner la DWF va fi gazda webinarului de marti, 26 mai, ora 12:00, iar invitatii sunt:● Andrei Radu, Fondator GPEC;● Daniel Craciun, CEO Lensa, castigator al premiului magazinul Anului in E-Commerce 2019 GPEC;● Mihai Vinatoru, Managing Partner DWF si membru in juriul GPEC de 5 ani Afla din acest webinar ce trebuie sa faci pentru a te inscrie in competitia GPEC si cum poti beneficia la maximum de aceasta experienta.Invitatii vor raspunde intrebarilor tale prin vocea organizatorului, a juratului si a participantului.Inscrie-te aici si vei primi pe mail linkul de Zoom pentru webinar. Daca nu il poti vedea live, nu-ti face griji. Il vei primi pe mail ulterior daca te inscrii.Peste 1.000 de magazine online unice au fost inscrise in Competitia GPeC in cele 14 editii de pana acum, iar 93% dintre ele au considerat participarea extrem de utila pentru dezvoltarea afacerii lor.Iata de ce:● Website-urile magazinelor online sunt evaluate dein E-Commerce si Digital Marketing prin pesteesentiale care vizeaza:(usurinta folosirii website-ului atat pe Mobile, cat si pe Desktop),(verificarea tuturor formularelor si a procesului de checkout), Search (functionarea cautarii interne conform bunelor practici internationale),(indexarea in motoarele de cautare),(protectia site-ului, a bazelor de date si a informatiilor sensibile despre utilizatori),(calitatea campaniilor de Newsletter),(calitatea continutului propriu si prezenta in Social Media),(se testeaza prin Mystery Shopping),(respectarea legislatiei in domeniu si a bunelor practici).● Fiecare magazin inscris in Competitia GPeC primeste un raport detaliat continand punctaje, comentarii si recomandari de imbunatatire pentru fiecare dintre cele peste 200 de criterii. Astfel, magazinele obtin un Benchmark complex al website-urilor si stiu ce au de facut pentru a se optimiza.● In urma analizarii rapoartelor, magazinele au ocazia sa discute face-2-face (sau online) cu expertii care le-au analizat si sa obtina consultanta avizata despre cum isi pot imbunatati website-ul in cadrul sesiunilor de Mentorship.● Ulterior, magazinele online au la dispozitie 2 luni pentru a implementa recomandarile primite in cadrul sesiunilor de Mentorship.● La final, magazinele sunt reevaluate prin aceleasi 200+ criterii pentru a se urmari progresul inregistrat. Rezulta un nou raport detaliat si are loc sesiunea finala de Mentorship.● NOU 2020: Incepand cu anul acesta, magazinele online care inregistreaza cele mai bune punctaje si au ales pachetul PLATINUM la inscriere, vor fi mentorate si asupra propriului business de catre unii dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri / investitori din Romania.Cei doi antreprenori au fondat in urma cu 7 ani agentia DWF, agentie digitala cu SEO in ADN ce a livrat strategii puternice pentru 650+ de branduri.De 5 ani sunt membri in juriul GpEC unde jurizeaza si puncteaza cat de bine stau din punct de vedere SEO magazinele online din Romania.Agentia lor, DWF, este parte din CEE Digital Alliance, o alianta din care fac parte 16 agentii premiate din Europa Centrala si de Est.Apropo de premii, recent DWF a fost nominalizata la 3 categorii in cadrul competitiei European Search Awards, una dintre ele fiind "Best Local SEO campaign" pentru clientul Carrefour, cu 244 de locatii.Daniel Craciun a avut dintotdeauna spirit antreprenorial. La varsta de 18 ani deja isi infiinta prima sa afacere, in domeniul dezvoltarii web, iar de atunci au mai urmat si alte incercari, in diferite domenii. Acelasi spirit antreprenorial l-a determinat, in urma cu sapte ani, sa fondeze, cu o investitie de 500 de euro, Lensa.ro, care a ajuns unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de optica din Romania.Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, a deschis in Bucuresti cel mai mare showroom de pe piata de optica din Romania, cu un spatiu efectiv de vanzare de 257 de metri patrati, iar investitia totala in acest showroom depaseste 100.000 de euro.Pregateste-te sa primesti raspunsuri la toate intrebarile si sa vezi care sunt beneficiile experientei GPeC si cum insight-urile invatate in acest proces iti vor ramane dupa aceasta competitie.