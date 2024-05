SUA: Nu am ajuns la niciun acord cu Iranul, asupra programului nuclear

Casa Alba nu a ajuns la nici un acord asupra unor negocieri directe cu Iranul in ceea ce priveste programul nuclear iranian, au anuntat oficialii americani dezmintind astfel informatiile aparute in urma cu doua zile in New York Times.

"Nu este adevarat ca Statele Unite si Iranul au ajuns la un acord asupra unor negocieri bilaterale sau asupra vreunei intalniri dupa alegerile americane" prezidentiale si legislative de la 6 noiembrie, a declarat Tommy Vietor, un purtator de cuvant al Consiliului pentru Securitate Nationala (NSC).

Acesta a adaugat ca SUA va continua sa lucreze la o solutie diplomatica impreuna cu Grupul 5+1.

"Presedintele (Barack Obama) a spus in mod clar ca va impiedica Iranul sa se doteze cu o arma nucleara si va face ceea ce este necesar pentru a atinge acest scop", a subliniat purtatorul de cuvant al NSC, Cabinetul pentru Politica Externa al lui Obama.

Vietor, in dezmintirea sa, a anuntat ca "obiectivul nostru a fost sa impunem Iranului respectarea obligatiilor sale, prin intermediul presiunii sanctiunilor".

"Mingea este in tabara iranienilor, altfel vor continua sa fie afectati de sanctiuni devastatoare si o presiune sporita", a avertizat el.

Aceste evolutii intervin inainte cu doua zile de ultima dezbatere, luni, intre presedintele democrat in exercitiu Barack Obama si adversarul sau republican Mitt Romney, tocmai asupra unor probleme de politica externa.

Romney il acuza pe presedintele in exercitiu de un esec in dosarul iranian.

In prezent "Iranul este cu patru ani mai aproape de bomba nucleara", a subliniat republicanul in cursul celei de a doua dezbateri televizate, marti, in apropiere de New York.

In cadrul campaniei, Romney a declarat ca este hotarat sa impiedice Iranul sa se doteze cu o "capacitate de elaborare a unei arme nucleare", o notiune mai restrictiva decat cea a administratiei actuale.

Iranul afirma ca programul sau nuclear are scopuri pasnice, in timp ce occidentalii si Israelul suspecteaza regimul islamic, care beneficiaza de rezerve de petrol situate pe locul trei in lume ca importanta si de rezerve de gaze naturale situate pe locul secund la nivel mondial ca importanta, ca elaboreaza in secret bazele unui arsenal atomic.

Negocierile asupra programului nuclear iranian, purtate pana in prezent intre Iran si Grupul "5+1", alcatuit din Statele Unite, China, Franta, Marea Britanie, Rusia si Germania, se afla in impas.

