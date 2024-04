SUA: Crestere economica "foarte moderata" in luna septembrie (Fed)

Economia americana a inregistrat o crestere "foarte moderata" in luna septembrie, potrivit Cartii bej a bancii centrale americane (Fed), data publicitatii miercuri, transmite AFP.

"La modul general, activitatea economica a progresat foarte moderat", in perioada 30 august-28 septembrie, se arata in acest raport de conjunctura publicat la fiecare sase sau opt saptamani.

Tonul documentului este usor imbunatatit fata de editia precedenta (de la 29 august), cand Rezerva Federala nota ca situatia economica a SUA se amelioreaza, dar inca ii lipseste avantul.

Pe ansamblu, consumul este apreciat ca "stabil sau in crestere usoara in luna septembrie", mentioneaza Cartea bej, realizata pe baza informatiilor stranse de birourile regionale ale Fed.

"Vanzarile de automobile sunt prezentate ca stabile, in general, dar in crestere pe un an si, pe ansamblu, ca situandu-se la cote favorabile", adauga documentul, potrivit caruia activitatea in turism a fost "destul de ferma" in majoritatea regiunilor.

Dupa cum subliniaza Fed, "situatia pietei imobiliare s-a ameliorat" in raport cu sfarsitul lunii august, vanzarile de locuinte existente s-au consolidat, in timp ce preturile s-au mentinut ori au crescut.

Cu toate acestea, situatia este mai putin omogena in ce priveste sectorul de proprietati imobiliare comerciale, piata osciland intre crestere si scadere, in functie de regiuni.

Relevand o disparitate geografica similara si pentru activitatea productiva, banca centrala a SUA tine sa precizeze ca in acest domeniu "situatia s-a ameliorat oarecum" de la sfarsitul lunii august".

Activitatea productiva a fost, pana la inceputul verii, principalul motor al cresterii economice din ultimii trei ani.AGERPRES/(Alic Mirza)

