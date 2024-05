Barack Obama - Mitt Romney: 2-1 la dezbateri

Un sondaj realizat de CNN/ORC International Poll dupa dezbaterea prezidentiala de luni arata ca cei care au urmarit a treia confruntare televizata intre Barack Obama si Mitt Romney nu au identificat un castigator clar, dar presedintele a inregistrat un usor avans in fata adversarului sau.

Astfel, 48 la suta dintre telespectatorii dezbaterii considera ca Obama a castigat dezbaterea, iar 40 la suta Romney, marja de eroare fiind de plus sau minus 4,5 la suta.

Majoritatea, respectiv 59 la suta, considera ca Obama a fost mai bun decat se asteptau, in timp ce 15 la suta cred ca a fost mai slab, iar 23 la suta cred ca s-a comportat conform asteptarilor lor.

Romney a depasit asteptarile a 44 la suta dintre telespectatori, in timp ce 26 la suta cred ca acesta a fost mai slab decat se asteptau, iar 26 la suta considera ca s-a comportat conform asteptarilor lor.

Sondajul CNN realizat dupa prima dezbatere prezidentiala arata ca doi din trei alegatori cred ca Romney a castigat prima runda, in timp ce unul din patru il crediteaza cu victoria pe Obama.

In a doua dezbatere, parerile telespectatorilor au fost impartite, intre 46 la suta pentru Obama si 39 la suta pentru Romney, iar diferenta de sapte puncte s-a incadrat in marja de eroare a sondajului, de plus sau minus 4,5 puncte.

Ads