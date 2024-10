Barack Obama a depus juramantul pentru noul mandat

Presedintele SUA, Barack Obama, a depus, duminica, juramantul pentru al doilea mandat de patru ani la conducerea Statelor Unite ale Americii, in timpul unei scurte ceremonii ce a avut loc la Casa Alba - transmit agentiile internationale de presa.

"Eu, Barack Hussein Obama, jur solemn sa-mi indeplinesc cu fidelitate functiile de presedinte al SUA, si, cu toata masura mijloacelor de care dispun, sa pastrez, sa protejez si sa apar Constitutia SUA", a afirmat la ora locala 11.55 (16.55 GMT) cel de-al 44-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, avand mana dreapta ridicata pentru juramantul ce a fost depus in fata presedintelui Curtii Supreme John Roberts.

La ceremonia ce a avut loc in Salonul Albastru de la parterul Casei Albe au asistat de asemenea Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, fiicele cuplului prezidential Sasha si Malia si cativa ziaristi. Presedintele a depus juramantul punand mana stanga pe Biblia familiei sotiei sale Michelle, care a adus cartea sfanta.

In SUA, mandatele prezidentiale incep la 20 ianaurie, dupa alegerile prezidentiale, la miezul zilei (17.00 GMT), dupa cum prevede Constitutia. Potrivit traditiei, atunci cand data de 20 cade in ziua de duminica, festivitatile publice au loc a doua zi. Barack Obama va depune deci din nou juramantul luni, in fata a sute de mii de persoane adunate pe imensa esplanada din fata Capitoliului. Dupa aceasta, presedintele american va rosti un discurs in care isi va prezenta viziunea sa pentru urmatorii patru ani.

Barack Obama, reales la 6 noiembrie 2012, isi incepe cel de-al doilea si ultimul mandat de patru ani in circumstante mai putin dificile decat in 2009, cand criza economica atinsese paroxismul. Numeroase dosare sunt insa in asteptare, in timp ce adversarii sai republicani isi conserva pozitia de forta in Congres.

Prioritatile noul mandat vor fi solutionarea impasului bugetar, votarea restrictiilor privind vanzarile de arme de foc si reformarea legilor privind imigratia, a afirmat consilierul sau David Plouffe, potrivit caruia interventia lui Obama, ce va avea loc luni, va fi un "discurs al sperantei".

Ads