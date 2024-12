Oficial BCE: Austeritatea bugetara trebuie mentinuta

Jörg Asmussen, membru al Comitetului Executiv al Bancii Centrale Europene sustine mentinerea consolidarii bugetare in zona euro, in ciuda faptului ca aceasta are un efect negativ asupra cresterii economice de pe continent.

"Nu am negat niciodata ca pe termen scurt, un an sau doi, austeritatea bugetara este negativa pentru crestere", a declarat presei Jörg Asmussen, transmite AFP, citata de Agerpres.

"Consider ca este foarte important ca in toata Europa sa continuam pe calea finantelor solide", a mai spus el.

"Daca sunteti pe un asemenea drum, este pozitiv pentru crestere, deoarece increderea va avea ca efect atragerea investitiilor straine", a adaugat Asmussen.

Pe baza reglementarilor Uniunii Europene, cele 27 de tari membre trebuie sa-si mentina deficitul bugetar sub pragul de 3% din Produsul Intern Brut (PIB) si datoria publica sub 60% din PIB.

Unele tari, cum ar fi Franta, insista asupra faptul ca masurile de austeritate pot compromite cresterea economica in Europa.

Ads