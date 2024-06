Blair: Europa are nevoie de un presedinte ales direct

Tony Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, a declarat ca Uniunea Europeana ar putea functiona mult mai bine, daca presedintele sau ar fi ales in mod direct de catre cetatenii sai.

Intr-o declaratie interpretata de unii comentatori ca "o aplicatie pentru un loc de munca", fostul oficial britanic crede ca blocul comunitar s-ar descurca mai bine daca ar fi condus de un lider puternic, aprobat de cetatenii UE, scrie Agerpres.

De asemenea, el a avertizat ca o divizare politica prea adanca intre Marea Britanie si statele zonei euro ar putea duce la o ruptura.

"Din aceasta criza europeana poate aparea in cele din urma posibilitatea de a realiza un model de integrare europeana durabil", a pledat Blair. "Alegerile la nivel european pentru presedintie (...) reprezinta calea cea mai directa de a implica publicul", a sustinut fostul premier.

Milioane de locuitori din Europa s-ar putea simti "instrainati", daca nu au un cuvant de spus direct in privinta celor care ii guverneaza, a declarat Blair intr-un discurs rostit la Institutul Nicolas Berggruen din Berlin.

"O alegere pentru un post mare detinut de o singura persoana este ceva ce cetatenii pot intelege", a explicat Blair. "Problema cu Parlamentul European este ca, desi este ales clar in mod democratic, experienta mea este ca oamenii nu se simt aproape de europarlamentarii lor", a adaugat fostul premier.

Pe de alta parte, Blair a subliniat ca UE nu trebuie sa permita formarea unei diviziuni prea puternice intre o Marea Britanie care doreste sa se retraga de la aplicarea unei parti a legislatiei europene si tari precum Franta si Germania care opteaza pentru o mai mare uniune politica.

Intr-o aluzie transparenta la actualul premier David Cameron, Blair a precizat ca a face o politica "pe termen scurt" nu este in interesul Marii Britanii si a pledat totodata pentru ca tara sa sa isi asume "un rol constructiv in conturarea acestei noi uniuni".

Declaratiile lui Blair vin in contextul in care premierul Cameron este presat de euroscepticii din propriul partid sa organizeze un referendum privind statutul de membru UE al Marii Britanii, in timp ce alte state europene, cum ar fi Finlanda, si-au exprimat temerile ca Marea Britanie spune "la revedere" UE.

