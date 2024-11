Ankara da replica Europei: Ne-am saturat de aroganta voastra! Facem referendum sa vedem daca vrem in UE

Oficialii de la Ankara declara ca sunt satui de valul de critici veniti dinspre partenerii europeni si ameninta cu un referendum in care populatia va trebui sa decida soarta negocierilor pentru o posibila aderare a Turciei la blocul comunitar.

Anuntul a fost facut de ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu, care a calificat atitudinea liderilor europeni drept "ipocrita si aroganta", dupa recenta vizita a omologului sau german, Frank Walter Steinmeier, anunta Hurriyet Daily News.

"In fiecare zi, un ministrul de Externe din UE vine si zice: Haideti sa renuntam la Turcia, sa ii dam afara de la negocieri, sa ii dam afara din NATO. Nu meritam un astfel de tratament. Vom cere populatiei sa decida in aceasta privinta", a anuntat Cavusoglu.

"Ne-am saturat de o atitudine care umileste Turcia", a mai declarat oficialul turc.

Reactia lui Cavusoglu a fost declansata si de refuzul voalat dat de Germania in privinta extradarii a 4.500 de persoane acuzate de autoritatile de la Ankara de a face parte din gruparea terorista PKK.

Germania prelucreaza fiecare dosar in parte, a replicat Steinmaeier, pus in fata presiunii exercitate de gazda sa.

Vizita la Ankara a ministrului german a avut ca scop detensionarea relatiilor dintre Turcia si Germania, in urma schimburilor acide de replici din ultimele luni, dar Steinmeier s-a vazut nevoit sa recunoasca faptul ca discutiile cu interlocutorul sau "nu au fost usoare", cele doua parti avand "opinii divergente".

Pe de alta parte, Steinmeier a pasat si el responsabilitatea luarii unei decizii in privinta integrarii Turciei in UE direct in mana populatiei.

"Chestiunea apropierii sau indepartarii Turciei de Europa nu este o decizie pe care sa o ia UE sau guvernele tarilor membre, ci una care ar trebui sa fie luata in Turcia", a afirmat ministrul german de Externe.

Dupa tentativa de lovitura de stat din luna iulie, statele europene au criticat masurile dure luate de Ankara impotriva posibililor pucisti, Steinmeier exprimandu-si si el ingrijorarea fata de "arestarile in masa, interzicerea libertatii de exprimare si a libertatii presei si epurarile masive din administratie".

Pe de alta parte, presedintele Recep Erdogan a acuzat tarile membre UE, si in special Germania, ca au devenit cuiburi care gazduiesc suspecti de terorism, atat din randul pucistilor gullenisti, cat si din cel al gruparilor separatiste ale kurzilor din Turcia.

