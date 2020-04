Turcia vrea sa redeschida economia incepand cu finalul lunii mai

Separat, presedintele unei Asociatii de centre comerciale din Turcia, care luna trecuta a decis in mod independent sa inchida portile, a anuntat ca exista planuri pentru o redeschidere partiala incepand din 11 mai, in functie de cererile venite de la retaileri si de obtinerea aprobarilor din partea autoritatilor sanitare.Intervalul de timp avut in vedere atat de guvern cat si de sectorul privat arata o neliniste fata de intrarea economiei Turciei in cea de-a doua recesiune din tot atatia ani."Studiile recente au aratat ca o redeschidere a economiei va fi posibila la finele lunii mai iar evolutiile actuale confirma acest lucru. Vor fi luate masuri pentru a redeschide economia fara a avea un al doilea val", a declarat oficialul turc pentru Reuters.La nivel global, Turcia ocupa locul sapte dupa numarul de cazuri confirmate de infectie cu coronavirus, peste 112.000 de cazuri. Desi numarul deceselor este de aproximativ 2.900, in ultimele opt zile s-a inregistrat o scadere a numarului de decese raportate."Atunci cand ne uitam la numarul cazurilor de infectie si la decese avem semnale pozitive ca exista posibilitatea redeschiderii economiei", a apreciat oficialul care a dorit sa ramana anonim. Acesta a adaugat ca Guvernul de la Ankara a discutat luni noi posibile ajustari de taxe si stimulente pentru protejarea locurilor de munca si reducerea costurilor pentru companii, adaugand ca autoritatile intentioneaza sa stimuleze sectoarele greu lovite ale turismului si transportului aerian.Redeschiderea economiei "va permite un rezultat pozitiv cu privire la evolutia PIB in a doua jumatate a anului, ceea ce va diminua contractia anuala" a mai spus oficialul.Presedintele Tayyip Erdogan a spus si el ca Turcia intentioneaza sa revina la o viata normala dupa Ramadan, la finalul lumii mai, iar luni a anuntat ca Guvernul de la Ankara va veni in scurt timp cu un set de masuri si date concrete.Ca o confirmare a acestei perspective, compania aeriana Turkish Airlines a decis marti sa prelungeasca perioada in care zborurile sale sunt anulate, pana in data de 28 mai.