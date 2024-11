Londra ia UE prin invaluire: Marea Britanie si Turcia au negociat un acord comercial urias

Londra si Ankara au cazut de acord sa implementeze un acord comercial largit din momentul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a anuntat ministrul turc al Economiei, Nihat Zeybekci.

Turcia isi luase angajamentul sa intareasca legaturile comerciale cu Marea Britanie inca din momentul referendumului, iar in luna septembrie, in cadrul unei vizite la Ankara, ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, mentiona ca spera la un acord comercial "urias" intre cele doua tari, aminteste Hurriyet Daily News.

"Am decis sa punem in functiune acest acord comercial de liber schimb intre cele doua tari, odata cu iesirea Marii Britanii din UE", a explicat ministrul turc al Economiei in fata Parlamentului de la Ankara.

Exporturile Turciei in Marea Britanie s-au ridicat anul trecut la 10,6 miliarde de dolari, conform datelor oferite de FMI.

In acelasi timp insa, Turcia spera sa elimine si bariele vamale cu UE, un acord in acest sens fiind in discutii de mai multa vreme intre Ankara si Bruxelles.

In cazul in care niciuna dintre parti nu va ridica obiectii, eliminarea taxelor vamale dintre Turcia si UE va intra in vigoare din 2017.

