Industria turismului din Turcia s-a prabusit, din cauza restrictiilor provocate de pandemie

Luna trecuta, au sosit in Turcia 24.238 de turisti straini, fata de 3,29 milioane in aprilie 2019, arata datele publicate vineri de Ministerul Turismului.In primele patru luni din acest an, numarul vizitatorilor straini a scazut cu peste 50%, la 4,3 milioane, de la 8,7 milioane in perioada similara din 2019.In perioada ianuarie-aprilie 2020, cei mai multi vizitatori straini - 2,3 milioane - au fost in Istanbul.In primele patru luni din acest an, cei mai multi turistri straini au sosit din Bulgaria aproape 400.000 - si Germania - peste 356.000.Anul trecut, Turcia a fost vizitata de 45 milioane turisti, iar veniturile din turism au fost de aproximativ 34,5 de miliarde de dolari.Din aceasta saptamana, autoritatile de la Ankara primesc din nou solicitari de peste hotare pentru reluarea serviciilor de turism medical pentru straini.Ministerul turc al Sanatatii a pregatit directivele referitoare la criteriile de intrare in tara, tratare si externare a pacientilor si insotitorilor lor neinfectati cu coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2. Intre cele 31 de state se numara Romania, Marea Britanie, Germania, Irak si Rusia, iar tratamentele disponibile acopera o gama larga, de la chirurgie oftalmologica la transplant de organe si cardiologie.Separat, hotelurile din Antalya au inceput pregatirile pentru redeschiderea activitatii, respectand criteriile de siguranta.Din 27 martie, Turcia a oprit toate zborurile internationale, pentru a stopa raspandirea pandemiei. Operatorul aerian Turkish Airlines a extins saptamana aceasta suspendarea zborurilor sale internationale pana in 10 iunie 10, cele interne fiind suspendate pana in 4 iunie. Ambele fusesera anterior suspendate pana in 28 mai.Numarul de cazuri de COVID-19 a ajuns la 153.548 in Turcia, iar numarul de decese este de 4.249. Autoritatile de la Ankara au adoptat masuri din ce in ce mai stricte pentru a stopa raspandirea epidemiei.