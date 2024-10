Obiectivul summitului CELAC-UE - o alianta pentru dezvoltare durabila

Summitul Comunitatii Statelor Latino-Americane si Caraibiene (CELAC) - Uniunea Europeana (UE), care se desfasoara in perioada 25-28 ianuarie la Santiago de Chile, are obiectivul de a crea o alianta pentru dezvoltare durabila, dar va aborda si probleme delicate, relateaza sambata agentia chineza de presa Xinhua.

Peste 40 de sefi de stat au confirmat participarea lor la summitul care va reuni 60 de tari din ambele regiuni. Romania este reprezentata la aceasta reuniune de catre o delegatie condusa de presedintele Traian Basescu.

Xinhua aminteste ca intre UE si America Latina si regiunea Caraibelor au avut loc sase reuniuni la nivel inalt, cu incepere din 1999, cu scopul de a promova dialogul politic, comertul liber, fluxul liber de capital si cooperarea economica.

Dupa fondarea CELAC la Caracas, in 2011, dialogul cu UE a dobandit o alta dimensiune, subliniaza agentia chineza.

In prezent, Europa se confrunta cu o criza a datoriilor. Potrivit biroului de statistica al UE, Eurostat, aproximativ 120 de milioane de persoane se afla in pragul saraciei in zona euro, ceea ce este echivalent cu 24,2% din populatia totala a UE.

Regiunea Americii Latine s-a bucurat, in schimb, de o crestere economica de 3,1% in 2012 si se estimeaza ca va creste cu 3,8% in 2013, datorita interactiunii cu China si alte tari asiatice, potrivit Xinhua.

Ads

La actualul summit, CELAC este de asteptat sa manifeste o unitate majora si sa vorbeasca pe o singura voce. O problema delicata, care va fi cu siguranta discutata la Santiago, este legata de privatizarea unor companii latino-americane si cumpararea lor la preturi reduse de catre companii europene in anii 1990.

Pe baza experientei unor reuniuni precedente, actualul summit este de natura sa emita comunicate in care sa se manifeste opozitia fata de embargoul economic al SUA privind Cuba si sustinerea suveranitatii Argentinei asupra insulelor Malvine, controlate in prezent de Marea Britanie sub denumirea de Insulele Falkland, mai noteaza Xinhua.

CELAC include 33 de tari reprezentand aproximativ 600 de milioane de persoane. Sunt absente din bloc Canada si Statele Unite ale Americii, precum si Franta, Olanda, Danemarca si Marea Britanie.

Ads