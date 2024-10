Si Volvo are probleme cu masinile

Constructorul auto suedez Volvo Cars, filiala a grupului auto american Ford Motor Co., a anuntat luni rechemarea la service a aproximativ 158.000 de autovehicule vandute in intrega lume.Cauza acestei operatiuni de amploare este prezenta unor posibile defectiuni la frana de mana, informeaza agentiile internationale de presa.

De aceasta retragere sunt afectate modelele Volvo S40 si V50 produse in 2004, 2005 si inceputul lui 2006, constructorul suedez indicand ca este posibil ca unele dintre aceste autoturisme sa prezinte o slabire a cablurilor la frana de mana, slabire care afecteaza performantele de franare ale autovehiculului.

Purtatorul de cuvant de la Volvo Cars, Christer Gustafsson, a precizat ca din cele 158.000 de autovehicule rechemate la service, doar 21.800 se gasesc in Suedia, restul fiind comercializate pe toate celelalte piete, in special in SUA, Marea Britanie si Germania. Potrivit acestuia, au fost semnalate cazuri in care autovehiculele au pornit de pe loc desi aveau motorul oprit si frana de mana trasa, insa nu au fost inregistrate victime.

Constructorul suedez anunta ca a trimis deja instiintari tuturor proprietarilor de autovehicule care ar putea sa aiba probleme. Acestia sunt rugati sa mearga la service pentru a verifica modul de functionare a franei de mana, o interventie care dureaza aproximativ o ora, iar costurile sunt suportate de firma Volvo

Bloombiz

Ads