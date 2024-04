Europenii vor sa puna conditii Statelor Unite privind accesul la datele bancare

Responsabilii europeni au cerut miercuri garantii serioase administratiei americane pentru a-i permite sa aiba in continuare acces la informatii bancare ale cetatenilor sai, prin intermediarul retelei Swift, in cadrul luptei antiteroriste, relateaza AFP, citat de NewsIn.

"Daca nu obtinem asigurari valabile privind protectia datelor (personale ale europenilor) nu vom ajunge la niciun acord", au precizat presedintele suedez al UE si reprezentantii Comisiei Europene, in cadrul unei dezbateri la Parlamentul European de la Strasburg.Europenii si americanii poarta negocieri delicate cu privire la utilizarea datelor prin Swift, un organism care se ocupa de fluxurile financiare a aproape, si coopereaza dupa atentatele din septembrie 2001 din SUA, pentru a furniza date in cadrul luptei antiteroriste. Swift, al carui sediu este langa Bruxelles, a decis recent sa-si compartimenteze modul de lucru cu aceste date, urmand ca din octombrie sa transfere bancile de date - cu exceptia celor americane - in Olanda Fara un acord cu SUA, aceasta reorganizare ar obliga Statele Unite sa conteze doar pe bunavointa diferitelor tari din UE pentru a avea acces la date despre europeni. De aceea este nevoie de negocierea unui acord tranzitoriu cu UE, urmand ca ulterior sa fie purtate negocieri mai ample despre protectia datelor personale, la care Parlamentul European va fi "asociat plenar", potrivit comisarului european pentru justitie si libertati cetatenesti, Jacques Barrot."Durata acestui acord interimar nu va putea depasi 12 luni", a dat asigurari si ministrul suedez al justitiei, Beatrice Ask."Este insa nevoie sa asiguram continuitatea cooperarii care a permis prevenirea de atentate in SUA si Europa ", a subliniat Barrot, incercand sa inabuse criticile europarlamentarilor.

Reprezentanti ai Partidului Popular European si ai grupului socialist-democratilor, doua formatiuni principale din Parlamentul European, au insistat pe nevoia "de protectie a cetatenilor europeni si a drepturilor acestora". Socialistii au denuntat, in special, ca este dificil pentru cetatenii europeni sa acceada la justitia americana in caz de plangeri penale. Este vorba de unul dintre punctele cele mai sensibile ale negocierilor, a recunoscut Barrot.



"Americanilor le va fi ceruta o reciprocitate totala. Acordul va trebui sa includa toate garantiile necesare pentru protectia datelor personale. Va fi o conditie absoluta. Trebuie sa continuam lupta impotriva terorismului alaturi de SUA, dar in respectul principiilor si valorilor europene de protectie a datelor", a mai spus comisarul european.



Administratia americana nu respecta intotdeauna aceste drepturi. UE a protestat in 2007 impotriva utilizarii ilegale a datelor personale obtinute prin reteaua Swift de catre Trezoreria americana, in cadrul unui program secret. Atunci, Washingtonul a fost constrans sa accepte sa fie pus sub supraveghere pe acest aspect.

