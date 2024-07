Este construit in Europa, are multe elemente comune cu un Saab si nu va fi vandut in SUA - cel mai ciudat model Cadillac de pana acum.Cadillac BLS este, probabil, cea mai stranie aparitie in segmentul compact din ultimii ani. Modelul este, practic, un Saab 9-3 cu o caroserie redesenata, imprumutand de la varul din Suedia pana si motorul si designul parbrizului.

Modelul BLS arata intr-adevar ca un Cadillac in miniatura datorita designului pe alocuri patratos si a grilei de la radiator imprumutata de la modelele mai mari. Asa cum spuneam mai sus, Cadillac BLS va fi construit si destinat exclusiv pietei europene, fara a fi vandut in Statele Unite.

Cadillac BLS reprezinta o combinatie intre echipamentele solide si caracterul exclusivist. Totusi, datorita retelei destul de restranse de dealeri Cadillac in Europa, va mai trece ceva timp pana cand acest model va fi prezent in mod curent pe sosele. Calitatea executiei este destul de buna, parca un pic sub calitatea modelelor Cadillac din America, cu toate ca BLS beneficiaza de multe elemente de la Saab. Confortul oferit de scaunele din fata se ridica la un standard destul de ridicat. In schimb, daca pe unul din locurile din spate se afla o persoana mai inalta, are toate sansele sa se loveasca cu capul de plafon.

Tinuta de drum este destul de buna, iar zgomotul produs la viteze mari nu deranjeaza. In schimb, imprumuta acelasi mod rigid de rulare pe drumurile secundare pe care o are si modelul Saab 9-3.

Gama de motorizari este identica cu cea a lui 9-3. Cadillac BLS dispune de trei motoare pe benzina: 2 litri de 175 CP, 2 litri de 210 CP si un V6 tot de 2 litri si 255 CP, varianta care se chinuie sa aiba o traiectorie corecta pe soselele alunecoase. Dar, poate cea mai buna optiune, o reprezinta motorul turbodiesel de 1.9 litri si 150 CP.

