Sambata seara, doua zboruri au fost anulate si 23 de avioane au decolat cu intarziere, dupa ce li s-a acordat o derogare speciala de la interdictia zborurilor din timpul noptii de pe cel mai mare aeroport din Germania Politia a spus ca a fost vazuta o drona care era semnificativ mai mare decat cele disponibile in comert, potrivit relatarilor mai multor martori credibili.Cu toate acestea, in pofida cautarilor intense, politistii nu au putut localiza nicio drona sau persoanele care le exploatau."Pana in prezent, constatarile indica o perturbare tintita de catre autori necunoscuti", se spune intr-o declaratie a politiei, conform careia o drona sau drone au fost vazute in diferite locatii din zona aeroportului, inclusiv de catre politisti.Politia a initiat proceduri penale pentru interferente periculoase cu traficul aerian.Citeste si:FOTO La ce filme se uita cuplul Ceausescu si de unde obtinea casetele videoDrama familiei japonezei Naomi Osaka, castigatoarea de la Australian OpenPovestea americanului condamnat la inchisoare pe viata la varsta de 15 ani si eliberat dupa aproape 70 de ani de detentieScandal cu interlopi la Iasi. Clanul Corduneanu, bagat in spital de romanul care a condus mafia din TorinoVIDEO Imagini terifiante cu motorul avionului de pasageri, care arde in zbor ...citeste mai departe despre " Zboruri anulate sau intarziate dupa observarea unor drone pe aeroportul din Frankfurt " pe Ziare.com