O noua atractie turistica in Islanda. Un vulcan ar putea erupe ani de zile

Mii de islandezi s-au adunat la locul eruptiei in peninsula Reykjanes, la circa 30 de kilometri sud-vest de capitala, sperand sa asiste la "fantanile" de lava si chiar sa gateasca la magma fierbinte.Filmarile realizate cu ajutorul dronelor arata lava bolborosind si stropind la iesirea din micul crater din apropierea muntelui Fagradalsfjall, in mijlocul magmei gri solidificate ce elibera abur in atmosfera."Este o atractie turistica perfecta", a declarat Thorvaldur Thordarson, profesor de vulcanologie la Universitatea din Islanda, pentru Reuters."Cu avertismentul, totusi, ca turistii sa nu se apropie prea mult", a mai spus el.Pentru a face fata numarului mare de vizitatori, autoritatile din Islanda au stabilit un traseu de 3,5 kilometri pana la locul eruptiei si patruleaza zona pentru a impiedica privitorii sa se aventureze in zone periculoase poluate de gaze vulcanice.