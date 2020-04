Von der Leyen prezinta scuze Italiei si lauda implicarea medicilor romani in Peninsula: Este necesar un plan Marshall

In discursul prezentat joi, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, ea a vorbit si despre necesitatea unui plan Marshall pentru redresarea Europei si a spus ca acesta trebuie instituit imediat.Von der Leyen a adus un omagiu victimelor COVID-19 si a subliniat ca, in cazul acestei crize si in lupta impotriva pandemiei, este nevoie de adevar."Este adevarat ca nimeni nu era realmente pregatit pentru o asemenea drama. Este, de asemenea, adevarat ca prea multi dintre noi nu au fost prezenti atunci cand, la inceput, Italia a avut nevoie de o mana de ajutor. Si da, in acest sens, Europa in ansamblul sau prezinta cele mai sincere scuze. Dar scuzele au valoare numai daca antreneaza o reala schimbare a comportamentului", a spus Von der Leyen.Ea a afirmat ca acum Europa a devenit "centrul viu al solidaritatii mondiale"."Adevarata Europa s-a trezit. Europa in care paramedici din Polonia si medici din Romania salveaza vieti in Italia. Europa in care ventilatoarele din Germania sunt vitale in Spania . Europa in care bolnavi din Franta sunt tratati in spitale din Cehia si in care pacienti din Bergamo sunt transportati cu avionul in clinici din Bonn", a precizat presedintele CE.Citeste si: Orban i-a condus la scara avionului pe medicii care pleaca in ItaliaVon der Leyen a amintit si de transporturile de materiale medicale din Lituania catre Spania si de aparate pentru respiratie artificiala care ajung din Danemarca in Italia."Desigur, mai sunt in continuare unii care ne arata cu degetul sau ne blameaza. Mai sunt si altii care prefera sa se exprime in limbajul populistilor mai degraba decat sa prezinte adevaruri nepopulare. Personal, ma impotrivesc unor astfel de atitudini. Impotriviti-va si nu va sfiiti sa spuneti adevarul", a indemnat ea.Ca exemplu de inspiratie, a spus ea, "uitati-va doar la felul in care cetatenii europeni isi exprima solidaritatea - la empatia, la smerenia si la umanitatea lor".Presedinta CE a multumit eroilor nostri: medicilor, asistentilor medicali si ingrijitorilor. "Ei sunt cei care ne salveaza viata si onoarea. Pe ei trebuie sa ii protejam astfel incat sa ne protejeze, la randul lor, pe noi toti".Rezerva comuna de echipamente medicaleEa a pr ...citeste mai departe despre " Von der Leyen prezinta scuze Italiei si lauda implicarea medicilor romani in Peninsula: Este necesar un plan Marshall " pe Ziare.com