O scoala veche de 85 de ani din Shanghai, care cantarea nu mai putin de 7.600 de tone, a fost salvata de la demolare fiind mutata 62 de metri. S-a creat in felul acesta spatiu pentru construirea unui centru comercial, relateaza CNN.Pentru realizarea acestui proiect, inginerii au atasat aproape 200 de suporturi mobile sub cladirea cu cinci etaje, potrivit lui Lan Wuji, supervizorul tehnic al proiectului. Suporturile actioneaza ca niste picioare robotice. Sunt impartite in doua grupe, ridicandu-se alternativ cand unele, cand altele, imitand pasul uman, iar senzorii atasati picioarelor ajuta la controlul modului in care cladirea se deplaseaza, a declarat Lan.https://upload.ziare.com/adminx/index.php?locator=amvc_items.Edit&page=&id=2472694&showResource=1Este prima data cand a fost folosita aceasta metoda de mutare a unei cladiri istorice in Shanghai. Cladirea a fost rotita cu 21 de grade si mutata la 62 de metri in noua sa locatie. Mutarea a durat 18 zile. Cladirea vechii scoli urmeaza sa devina un centru de protectie a patrimoniului....citeste mai departe despre " VIDEO Cum au mutat chinezii o scoala cu 5 etaje. Cladirea "merge" pe niste picioare robotice " pe Ziare.com