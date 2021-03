"Este timpul sa luam masuri de sprijin, astfel incat comertul sa fie din nou motorul cresterii economice si sa avem din nou oportunitatile care ne-au lipsit o perioada indelungata. Anul acesta, comertul ar putea inregistra o crestere de 8,5% si anul viitor, de 6,5%", a declarat seful institutiei financiare internationale la un eveniment online organizat de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC)."O redresare a comertului, daca este bine gestionata, poate majora cresterea economiei si standardele de viata in statele in curs de dezvoltare", a afirmat Georgieva.Citeste si:Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"Ilie Nastase, in pragul divortului. Ce prevede contractul prenuptial dintre fostul mare sportiv si sotia saCine este sefa Colegiului Medicilor Bihor, care a achitat-o pe doctorita Flavia Grosan: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune"Efectul fenomenului "Flavia Grosan". Pacienti care ajung la Urgente refuza oxigenul: "Este o psihoza pe care nu mi-o imaginam"Preot filmat pe fereastra bisericii facand sex cu doua dominatoare in altar. Locul scenei erotice a fost ars ...citeste mai departe despre " Vesti proaste de la FMI. Pandemia a afectat mai mult decat se estimase economiile statelor lumii " pe Ziare.com