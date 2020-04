Vesti bune din leaganul epidemiei de coronavirus: Wuhanul a iesit din izolare

Sute de oameni care au fost blocati in oras s-au indreptat imediat spre gari, conform constatarilor corespondentilor AFP."Am fost inchis timp de 77 de zile!", s-a bucurat un calator, nerabdator sa se intoarca la Changsha, localitate situata la 350 km de Wuhan.Sute de vehicule treceau la punctele de plata a taxei la iesirea din oras, unde pana de curand erau instalate puncte de control ale Politiei, conform imaginilor difuzate in direct la televiziunea de stat, scrie EFE.Unele vehicule stateau deja la coada de cateva ore pentru a putea a iesi din Wuhan imediat dupa ridicarea interdictiei.Si ieri am avut o veste buna din China - Niciun nou deces pentru prima oara de la debutul epidemieiZiarul oficial Global Times scrie ca multi dintre cei care parasesc orasul nu sunt rezidenti, ci persoane care nu au mai putut pleca ca urmare a restrictionarii circulatiei.#Wuhan's outbound trains hit the tracks as lockdown ends pic.twitter.com/RwOfNVXd8B- CGTN (@CGTNOfficial) April 8, 2020In pofida optimismului cu privire la ridicarea restrictiilor, presa chineza avertizeaza ca orasul este inca "departe de a reveni la viata normala".#武汉 #Wuhan The closure of wuhan city is over! Welcome back! pic.twitter.com/gMWc3L4d3n- SageChen (@RIKIMIJI) April 8, 2020Tot astazi sunt reluate si zborurile, cu exceptia celor internationale si a celor directe cu Beijing, pe langa circulatia trenurilor, a autocarelor pe distante lungi, a taxiurilor si a mijloacelor de transport in comun.Cu toate acestea, autoritatile municipale au solicitat rezidentilor sa nu paraseasca orasul sau provincia Hubei daca nu este necesar.Potrivit unui comunicat preluat de mass-media, guvernul provinciei Hubei avertizeaza ca neinregistrarea de noi cazuri de imbolnavire nu inseamna ca riscurile de contagiune au disparut complet.In fapt, daca o persoana care doreste sa paraseasca orasul nu obtine un cod QR care sa ateste starea de sanatate si absenta contactului cu persoanele infectate, nu poate face acest lucru.Se mentin deocamdata restrictii de intrare in complexele rezidentiale, unde continua sa fie efectuate controale de temperatura, precum si cerinta utilizarii mastilor.In centrele comerciale ...citeste mai departe despre " Vesti bune din leaganul epidemiei de coronavirus: Wuhanul a iesit din izolare " pe Ziare.com