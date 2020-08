Acesta a declarat duminica pentru India Today ca procesul de testare al vaccinului se va incheia in 58 de zile si va ajunge in comert doua saptamani mai tarziu.Astfel, vaccinul Covisheld - dezvoltat de Universitatea din Oxford - va fi probabil primul vaccin care va intra in productie in India. Potrivit Business Today, guvernul indian a acordat Institutului Serum o licenta speciala de prioritate de fabricatie, care ii permite sa accelereze procesele de testare, pentru a le finaliza cat mai repede, arata Stirile Pro TV Vaccinul a ajuns deja in faza a treia de testare. Primele doze au fost administrate deja sambata in 20 de centre din orasele Pune, Bombay si Ahmedabad. Peste 29 de zile, celor 1.600 de voluntari le va fi administrata si a doua doza de vaccin, iar 15 zile mai tarziu va fi emis raportul final de testare. Pana atunci, Covishield va fi deja in comert, a mai declarat oficialul Institului Serum.Potrivit Business Today, Institutul Serum din India a ajuns la un acord cu Astra Zeneca pentru drepturile exclusive de comercializare a vaccinului in India si alte 92 de state.Ministrul indian al Sanatatii, Harsh Vardhan, s-a aratat optimist sambata cu privire la posibilitatea ca un vaccin sa fie disponibil in tara sa, inainte de sfarsitul acestui an."Pe masura ce analizam progresul lor, suntem pe deplin increzatori ca incercarile lor (Institutului Serum, n.r.) vor fi finalizate pe parcursul acestui an si rezultatele lor vor fi lansate intregii natiuni si lumii. Si am deplina incredere ca va avea succes", a declarat oficialul. ...citeste mai departe despre " Vaccinul anti- COVID dezvoltat la Oxford ar putea fi comercializat in doua luni " pe Ziare.com