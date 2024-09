Uraganul Matthew a facut peste 1.000 de victime: Imaginile dezastrului (Video & Galerie foto)

Uraganul Matthew a lasat in urma, in Haiti, 1.000 de morti, bilantul victimelor din SUA ajungand la 19.

Haiti, unde holera face ravagii, ucigand cel putin 13 persoane, a inceput sa-si ingroape mortii in gropi comune. Peste 61.500 de oameni se afla si in prezent in adaposturi, informeaza CNBC.

In total, in Haiti un milion de oameni au nevoie de ajutor, arata si Al Jazeera. In timp ce capitala Port-au-Prince nu a fost foarte afectata de trecerea uraganului, sudul tarii e "devastat". Zeci de mii de locuinte din cea mai saraca tara din America Latina au fost distruse de uragan, cel mai puternic care a lovit regiunea in ultimii 10 ani.

Off the #north #coast of #jamaica #ja during #hurricane #storm #matthew a #cyclone #water #sprouts #caribbean #sea A video posted by JaScorpio (@jascorpio_1) on Oct 9, 2016 at 10:10pm PDT

Numai in orasul Jeremie, 80% dintre cladiri au fost distruse. Multi oameni au ramas doar cu hainele de pe ei.

