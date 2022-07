Miniștrii Energiei din UE au ajuns la un compromis pentru reducerea consumului de gaze. "Nu a fost o misiune imposibilă"

Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană au aprobat marți, 26 iulie, o propunere de urgență a UE, însă într-o variantă mai flexibilă, de a-și reduce consumul de gaze.

Astfel, potrivit măsurilor, statele pot urma fiecare diferite căi naționale pentru a se pregăti de reducerile de aprovizionare din Rusia.

Ministrul industriei și comerțului din Republica Cehă (n.r. Cehia deține președinția rotativă a Consiliului UE), Jozef Sikela, și comisarul european pentru energie, Kadri Simson, au anunțat măsurile într-o conferință de presă după o întâlnire extraordinară în care s-a discutat securitatea aprovizionării cu energie în UE.

Ministrul român al Energiei nu a fost prezent la reuniune, fiind într-o vizită în Statele Unite, pentru semnarea unui acord de deschidere a două reactoare nucleare noi cu partenerii americani. În locul său, la ședința UE a participat un secretar de stat din Ministerul Energiei.

"Nu a fost o misiune imposibilă! Miniștrii au ajuns la un acord politic privind reducerea cererii de gaze înainte de iarna viitoare", a scris Republica Cehă, care deține președinția rotativă a UE, într-un mesaj pe Twitter.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022

”Majoritate uriaşă, numai Ungaria a fost împotrivă”, a declarat Sven Giegold, ministrul german al mediului, despre acordul a cărui aprobare a necesitat doar o majoritate calificată de 15 state membre din cele 27, arată Agerpres.

Țările Uniunii Europene au încercat să atenueze planul inechivoc inițial al blocului de a le cere să utilizeze mai puțin gaz, în timp ce Europa se pregătește pentru o iarnă cu aprovizionare incertă de la principalul său furnizor de gaze, Rusia. Europa se confruntă cu o nouă criză de gaz în această săptămână, după ce compania rusă Gazprom a declarat că va reduce din nou fluxurile prin conducta Nord Stream 1.

Cu peste zece țări din UE care se confruntă deja cu aprovizionarea rusească redusă, Bruxellesul a avertizat că este probabilă o întrerupere completă - și îndeamnă țările să se pregătească economisind gaz și depozitându-l pentru iarnă.

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută ca cele 27 de state membre UE să-și reducă fiecare consumul de gaze cu ...citeste mai departe despre "Miniștrii Energiei din UE au ajuns la un compromis pentru reducerea consumului de gaze. "Nu a fost o misiune imposibilă"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.