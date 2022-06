14 schimbări-cheie pentru Europa anului 2035 dorite de cetățenii francezi

Conferinta privind viitorul Europei este un exercitiu de participare cetateneasca fara precedent, ce ofera posibilitatea de a consulta cetatenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru a-i plasa din nou in centrul deciziilor care vor fi luate in anii si deceniile ce urmeaza. Guvernul francez a sprijinit initiativele trioului de presedintii al Conferintei privind viitorul Europei, in special incurajandu-i pe cetatenii sai sa aduca contributii substantiale la platforma online si sa organizeze evenimente pe intreg teritoriul tarii.

In paralel cu aceste initiative europene, guvernul si-a propus sa desfasoare un exercitiu participativ la nivel national. Cu sprijinul Ministerului pentru relatia cu Parlamentul si participarea cetatenilor (MRPCC) si cu expertiza Centrului interministerial pentru participarea cetateneasca (CIPC), Ministerul Europei si afacerilor externe (MEAE) a organizat un exercitiu civic bazat pe abordari metodologice solide (a se vedea mai jos, "Angajamente si abordari metodologice").

Pentru punerea in aplicare a exercitiului, MEAE a recurs la un consortiu format din Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques si Harris Interactive. De asemenea, prefecturile regionale au jucat un rol esential in organizarea celor 18 conferinte in intreaga tara.

In cadrul acestei consultari, participantilor li s-a adresat o singura intrebare: "Ca cetateni francezi, ce schimbari doriti pentru Europa?"

Cu ocazia conferintei nationale de sinteza, cei 100 de cetateni participanti au lucrat la unul dintre cele 14 grupuri de deziderate identificate. La incheierea lucrarilor, fiecare grup a ales, ca ilustrare a viziunii sale asupra Europei, o schimbare prioritara care ar trebui pusa in practica pana in 2035. Aceste 14 schimbari prioritare au fost apoi supuse votului celor 100 de cetateni in ultima zi a conferintei nationale.

Rezultatul acestui vot este prezentat mai jos, in ordine descrescatoare, in functie de numarul de voturi obtinute de fiecare schimbare. Cea mai populara schimbare sub aspectul numarului de voturi exprimate de cei 100 de cetateni participanti la conferinta nationala este "Cultivarea cumpatarii energetice pentru a se consuma mai putin, punandu-se capat risipei", potrivit futureu.europa.eu

1, Cultivarea cumpatarii energetice pentru a se consuma mai putin, punandu-se capat risipei.

