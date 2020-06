Uniunea Europeana: Lista cu propunerile de tari ai caror cetateni sa aiba acces pe teritoriul Uniunii exclude SUA, dar include China sub rezerva reciprocitatii

Documentul a fost intocmit vineri seara in cadrul unei reuniuni a ambasadorilor din statele membre UE si spatiul Schengen. Nu toate statele au avut interventii, iar capitalele statelor membre au termen pana sambata la ora 18:00 GMT sa transmita punctul lor de vedere dupa care presedintia croata a UE va decide cum se va proceda, potrivit mai multor surse europene.Lista propusa contine 14 tari (Algeria, Australia Canada , Georgia, Japonia , Muntenegru, Maroc , Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay) la care se adauga China, sub rezerva reciprocitatii, potrivit unei surse diplomatice. Calatori din Andorra, Monaco, Vatican si San Marino ar urma sa fie de asemenea admisi.Lista nu include SUA, cea mai afectata tara de pandemia noului coronavirus din punct de vedere al numarului de decese si de infectari, dar nici Brazilia sau Rusia Conform unei surse europene, lista ar urma sa fie revizuita la fiecare doua saptamani.Controlul la frontiera este o competenta nationala a statelor, iar UE se straduieste sa se coordoneze cat mai bine, in contextul in care libera circulatie se reia in spatiul Schengen odata cu ridicarea restrictiilor impuse pentru combaterea noului coronavirus.Calatoriile neesentiale in UE au fost interzise de la jumatatea lunii martie, iar masurile restrictive vor fi ridicate treptat incepand cu 1 iulie."Cerem sa se ajunga la un acord rapid", a declarat astazi purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Maria Jesus Montero.Propunerea europeana stabileste mai multe criterii epidemiologice pentru ca o tara sa fie inclusa pe lista, printre care: o rata de noi cazuri de COVID-19 apropiata sau care sa nu depaseasca 16 cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, dar si o tendinta de stabilizare sau scadere a cazurilor de infectare, precum si aplicarea de masuri de combatere a pandemiei, precum efectuarea de teste.Mai multe state membre au considerat "problematica" fiabilitatea datelor epidemiologice furnizate de statele terte, in special de China ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana: Lista cu propunerile de tari ai caror cetateni sa aiba acces pe teritoriul Uniunii exclude SUA, dar include China sub rezerva reciprocitatii " pe Ziare.com