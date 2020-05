"Relansarea economiilor noastre nu este posibila fara o relansare a cooperarii internationale", a scris Szijjarto pe Facebook "De aceea, fara a pune in pericol protejarea sanatatii, care este o prioritate, este necesara o relaxare a masurilor restrictive", a adaugat seful diplomatiei ungare, transmite Reuters.Pana luni dimineata, numarul cazurilor de COVID-19 din Ungaria, tara cu o populatie de aproximativ 9,78 milioane de locuitori, a ajuns la 3.535, dintre care 462 mortale. Un numar de 1.400 de pacienti infectati cu noul coronavirus s-au vindecat, iar 10.388 de persoane se afla in carantina la domiciliu.Incepand de luni, parcurile si locurile de joaca in aer liber au fost redeschise in Ungaria. Purtarea mastii in magazine si in transportul public este inca obligatorie.De asemenea, a ramas valabila regula ca intervalul orar 09:00-12:00 sa fie rezervat in special pentru achizitionarea de alimente si medicamente de catre persoanele cu varste peste 65 de ani.In Budapesta a intrat luni in vigoare relaxarea restrictiilor, dupa ce din 4 mai interdictiile au fost ridicate gradual in restul tarii. Masurile de distantare fizica raman valabile.Ministrul resurselor umane ungar, Miklos Kasler, a declarat ca guvernul de la Budapesta se concentreaza in prezent pe "relansarea treptata a tuturor serviciilor" medicale. ...citeste mai departe despre " Ungaria si Slovenia vor sa redeschida frontiera comuna la 1 iunie " pe Ziare.com