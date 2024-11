Unde locuiesc cei mai multi miliardari

Daca cel mai bogat om din lume se afla in America de Nord, Asia este continentul cu cei mai multi miliardari, 608 din cele 1.453 de persoane cu o avere de peste un miliard de dolari avand resedinta in aceasta zona a mapamondului.

Un numar important de miliardari se regasesc si in America de Nord (440) si in Europa (324), arata un studiu publicat joi de revista chineza Hurun Report, conform AFP.

Cei mai bogati oameni din lume au o avere de 1.900 de miliarde de dolari

In clasamentul pe natiuni, SUA se claseaza in continuare pe prima pozitie cu 408 de miliardari, urmata de China cu 317 miliardari. Locurile urmatoare sunt ocupate de Rusia, Germania si India, precizeaza aceasta revista consacrata sectorului de lux.

Cel mai bogat om din lume este mexicanul Carlos Slim (73 de ani), cu o avere estimata de Hurun la 66 de miliarde de dolari. Slim ocupa o pozitie similara si in clasamentul alcatuit de revista Forbes. Pe locurile doi si trei se situeaza americanul Warren Buffett si spaniolul Amancio Ortega, fondatorul marcii Zara, cu o avere de 58 de miliarde de dolari, respectiv 55 de miliarde de dolari.

Averea cumulata a tuturor miliardarilor lumii este estimata de Hurun la 5.500 miliarde de dolari, echivalentul Produsului Intern Brut al Japoniei, a treia economie din lume.

"Anul trecut am asistat la o revenire a avutiei in sectorul privat", sustine Hurun, care precizeaza ca activele nete ale celor mai bogate 10 persoane din lume au crescut cu 22% (sau 250 de miliarde de dolari) in 2012.

Presedintele si directorul de cercetare al Hurun Report, Rupert Hoogewerf, estimeaza insa ca numarul real al miliardarilor din intreaga lume ar putea fi de trei ori mai mare, in conditiile in care multi dintre ei isi ascund avutia deoarece a fost acumulata prin mijloace ilegale.

