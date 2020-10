'Unda verde' din SUA. Avioanele F-35 destinate Turciei ar putea ajunge la Grecia

Ziarul elen Estia precizeaza ca in timpul vizitei secretarul de stat american Mike Pompeo in Grecia , vizita care a avut loc la inceputul acestei luni, grecii au batut palma cu americanii pentru achizitionarea a 20 de aeronave de generatia a V-a - F-35 Lightning II, scrie publicatia DefenseRomania.ro.Sursa citata subliniaza ca nu exista o confirmare oficiala din partea Atenei ori Wasingtonului, ci informatii prezentate de presa elena.Despre planurile Atenei pentru modernizarea Fortelor Armate Elene si principalul obiectiv, achizitionarea de avioane F-35, publicatia noastra a scris inca din vara intr-o ampla analiza.Astfel, Grecii precizeaza ca achizitionarea F-35 nu va afecta procesul de inzestrare cu avioane franceze Rafale. Amintim ca in contextul tensiunilor dintre Grecia si Turcia, Atena a solicitat achizitionarea a 18 aeronave Rafale, dintre care 12 vor fi second hand. Dorinta Greciei este ca primul avion Rafale sa ajunga la Fortele Aeriene Elene in decursul anului viitor.Media din Grecia nu vorbeste despre suma pe care Atena o va plati pentru F-35, dar precizeaza ca achizitia se va face prin procedura G2G (n.a. - Guvern la Guvern). Se precizeaza totusi ca primele sase F-35 ar trebui sa ajunga in 2022, impreuna cu primele sase Rafale.Grecii spun ca cele sase F-35 construite pentru turci sunt incluse in tranzactieCe este insa mai interesant e ca ziarul Estia, preluat de Greek City Times, precizeaza ca in tranzactie sunt incluse si cele sase aeronave F-35 deja construite de americani care ar fi trebuit sa ajunga la turci, lucru care nu s-a mai intamplat ca urmare a faptului ca Ankara a decis sa achizitioneze sisteme rusesti S-400.Turcii nu au dat inapoi in ceea ce priveste achizitia S-400, in ciuda suspendarii lor din programul F-35 si a amenintarilor americane cu sanctiuni. Mai mult, in urma cu cateva zile Turcia a activat si testat sistemul S-400, fapt ce a generat noi tensiuni in cadrul NATO Amintim ca in vara acestui an Comitetul pentru Servicii Armate din Senatul SUA a autorizat US Air Force sa utilizeze si sa opereze sase avioane F-35 Lightning II construite pentru Turcia.Cele sase avioane F-35 Lightning II au fost fab ...citeste mai departe despre " 'Unda verde' din SUA. Avioanele F-35 destinate Turciei ar putea ajunge la Grecia " pe Ziare.com