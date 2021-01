In perioada in care a fost platit, un bitcoin oscila intre 2 si 6 dolari. El a pus suma de bitcoin primita intr-un portofel digital si a uitat de ea, scrie Hotnews.ro.Acum, fiecare bitcoin valoreaza 34.000 de dolari, iar continutul portofelului digital a ajuns la 240 de milioane de dolari. Dar Thomas a uitat parola care ii deschide calea spre aceasta avere.Thomas a introdus parola gresita de opt ori deja, iar daca si urmatoarele doua incercari sunt gresite, hard-disk-ul lui ce contine cheile de acces la bitcoins se va cripta automat si nu va mai vedea niciodata banii.El spune ca a incercat cele mai folosite opt parole ale sale pentru a accesa hard-disk-ul sau IonKey, dar nu a mers. Dispozitivul auto-cripteaza continutul dupa 10 incercari gresite."Stau in pat si ma gandesc la asta", a povestit programatorul pentru New York Times. "Apoi ma duc la calculator cu o noua strategie, care nu merge, si sunt iar disperat", a continuat el.Dupa ce povestea lui Thomas a ajuns in atentia publica, Alex Stamos, expert in securitate cibernetica la Stanford Internet Observatory a spus ca poate sparge parola in sase luni daca Thomas ii va da 10% din averea digitala.Potrivit companiei Chainalysis, aproximativ 20% din cele 18,5 milioane de bitcoins par sa fie pierdute sau in "portofele" inaccesibile.Un alt caz celebru este cel al galezului James Howells, care in 2013 a aruncat, din greseala, un hard-disk cu "cheile" a 7.500 de bitcoins. La acel moment, valoarea lor era de peste 4 milioane de lire. ...citeste mai departe despre " Imaginea disperarii: Un programator din San Francisco mai are doar 2 incercari pentru a accesa hard-disk-ul pe care are bitcoins de 240 de milioane de dolari " pe Ziare.com