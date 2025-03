Un nou razboi mondial ar putea incepe in urmatorii zece ani (expert rus)

Un profesor al Universitatii din Moscova, Serghei Malkov, academician la Academia militara rusa, prezice inceputul unui nou razboi mondial in urmatorul deceniu. El si-a expus joi ideea in timpul unei reuniuni a grupului de lucru pentru formarea cadrelor din industria militara rusa, de pe langa Consiliului prezidential cu privire la educatie si stiinta de la Moscova, relateaza Interfax.

"Acum asteptam al patrulea razboi mondial si el se va produce in urmatorii zece ani", a declarat Malkov, explicand ca marile puteri ale lumii si cele mai multe state industrializate se afla in prezent in etapa finala a celui de-al cincilea ciclu Kondratieff (dupa numele savantului rus Nicolas Kondratieff).

Ciclurile Kondratieff pot fi definite ca o succesiune regulata a modificarilor structurale din cadrul economiei moderne. Intinzandu-se pe o perioada de pana la 60 de ani, aceste cicluri sunt formate prin alternarea perioadelor de crestere ridicata a unor sectoare economice cu cele de crestere mai lenta. Studiul acestei teorii ajuta la urmarirea evolutiei economiei mondiale si este de ajutor in domeniul predictiilor politico-economice.

"In urmatorii zece ani, ne asteapta o puternica instabilitate politica si tehnologica", a estimat expertul rus, explicand ca un grup de experti de la Universitatea de Stat din Moscova a analizat ciclurile economice si nivelul agresiunii militare in lume in ultimii 200 de ani si au ajuns la concluzia ca razboaiele mondiale si ciclurile economice se sincronizeaza. Þarile care nu vor reusi sa treaca de la al cincilea la al saselea ciclu tehnologic vor ramane in urma cu 50 de ani.

Ciclul anterior de recesiune a coincis cu anii 80, perioada in care s-a pus capat razboiului rece.

Ciclurile lungi ale lui Kondratieff presupun o faza de expansiune economica care conduce in mod inevitabil la necesitatea de schimbare a societatii. Dar posibilitatile de schimbare sociala raman in urma necesitatilor economice, astfel incat dezvoltarea trece intr-o faza descendenta in care efectele crizei si dificultatile in plan material impun reconstruirea relatiilor economice si de alta natura, de cele mai multe ori prin conflicte mondiale.

Cu toate acestea, asa dupa cum a mentionat expertul rus, este imposibil de prevazut daca urmatorul conflict mondial va fi un "razboi rece" sau un conflict militar deschis.

Primul razboi mondial a durat patru ani - de la 28 iulie 1914 pana la 11 noiembrie 1918.

In urma razboiului si-au incetat existenta patru imperii: rus, austro-ungar, otoman si german (desi Republica de la Weimar a continuat sa-si spuna imperiul german). Þarile participante au inregistrat pierderi de ordinul a peste 10 milioane de militari ucisi, aproximativ 12 milioane de civili morti si circa 55 milioane de raniti.

Al Doilea Razboi Mondial (1 septembrie 1939-2 septembrie 1945) a fost cel mai mare conflict armat din istoria omenirii, in care au fost implicate 61 de tari existente in acel moment (80% din populatia de pe glob). Luptele s-au dat pe trei continente si in apele a patru oceane. Este singurul conflict in care a fost utilizata arma nucleara.

Al treilea razboi mondial este un conflict militar global ipotetic. In secolul al XX-lea, initiatorii potentiali ar fi putut sa fie URSS si SUA.

